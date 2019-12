Chủ động triển khai các biện pháp công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm

Chiều 27-12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, năm 2019 Công an tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, “điểm nóng” và các vụ việc phức tạp, nổi cộm. An ninh chính trị được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và có nhiều chuyển biến tiến bộ, tội phạm và tai nạn giao thông được kiềm chế, đã góp phần tích cực, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm qua, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phạm pháp hình sự giảm 5,8% số vụ so với năm 2018; đã tiếp nhận giải quyết 3.803/4.196 tin, đạt tỷ lệ 82,2%; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,3%, án giết người đạt 100%. Đấu tranh triệt xóa và làm tan rã 35 băng nhóm, 212 đối tượng; điều tra, xử lý 59 vụ, 243 đối tượng có liên quan đến tín dụng đen; khởi tố 27 vụ, 99 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khởi tố hình sự 662 vụ, 802 bị can phạm tội về ma túy; triệt xóa 4 tụ điểm, 53 điểm phức tạp về ma túy, thu giữ 13kg heroin, 35,78 kg và 125.331 viên ma túy tổng hợp… Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt kết quả quan trọng. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm.

Năm 2020, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh phát động toàn lực lượng công an Thanh Hóa thực hiện thắng lợi 8 nội dung trọng tâm phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng công an đã góp phần vào những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại; đồng thời đề nghị Công an tỉnh cần bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình tình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chủ động triển khai các biện pháp công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tiếp tục bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh mạng, bảo vệ bí mật an ninh nội bộ. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung tuyên truyền sâu rộng pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tập trung triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp, các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm tín dụng đen... Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an ninh trật tự; đổi mới, nội dung, hình thức phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”. Khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh, nhất là các đơn vị khối nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2019; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 11 đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Quốc Hương