Chủ động phòng chống dịch COVID -19 tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Những ngày vừa qua, tại Cảng hàng không Thọ Xuân, các lực lượng công an, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên của Cảng hàng không đã huy động tối đa người, phương tiện, nỗ lực hết mình để thực hiện công tác kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19 một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn…

Các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt đối với các hành khách qua Cảng hàng không Thọ Xuân.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đội kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng hàng không Thọ Xuân để kiểm soát dịch. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng thành lập tổ giám sát gồm lực lượng công an, y tế, Cảng hàng không Thọ Xuân, có nhiệm vụ rà soát, lập danh sách tất cả các hành khách qua cảng hàng không để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá và các địa phương trong tỉnh biết để tổ chức giám sát, cách ly theo quy định.

Mặc dù số lượng hành khách đi và đến Cảng hàng không Thọ Xuân không nhiều, nhưng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn rất cao. Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không Thọ Xuân đã phối hợp làm tốt công tác kiểm soát dịch. Tại các khu vực tiếp nhận thủ tục bay, hành khách đều thực hiện việc khai báo y tế bằng 2 hình thức: Khai báo bằng văn bản và qua hệ thống máy tính, điện thoại thông minh; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch.

Hành khách ra, vào Cảng đều được nhắc nhở đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Tại cửa ra của Cảng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bố trí một máy đo thân nhiệt, phối hợp để đo thân nhiệt toàn bộ hành khách khi qua cảng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, an ninh của cảng kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn để kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp cách ly kịp thời.

Bác sỹ CK I Trần Thị Thanh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Ngay khi xuất hiện dịch bệnh, Trung tâm đã phân công cán bộ có mặt tại Cảng hàng không Thọ Xuân để phối hợp với các lực lượng chức năng túc trực 24/24 để kiểm soát tất cả hành khách khi đến Thanh Hóa. Cho đến hiện tại, diễn biến dịch bệnh tại Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn an toàn, một số trường hợp có biểu hiện ho, sốt và tiếp xúc với những người từ vùng dịch về đều được cách ly và theo dõi chặt chẽ.

Hành khách thực hiện khai báo y tế, tình trạng sức khỏe.

Mặc dù chỉ bố trí một tổ công tác với 5 CBCS thường xuyên có mặt tại Cảng hàng không Thọ Xuân, nhưng lực lượng công an huyện Thọ Xuân đã luân phiên trực 24/24h tại đây để hỗ trợ cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn hành khách thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tiến hành đo thân nhiệt và đảm bảo an ninh, an toàn tại Cảng, không để xảy ra các tình huống phức tạp.

Ông Hoàng Hải Đăng, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc, đại diện Cảng vụ hàng không tại Thọ Xuân cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo Cảng hàng không Thọ Xuân xây dựng các phương án phòng chống bệnh dịch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bố trí 1 phòng cách ly những người phải cách ly theo quy định. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên nhận thức đúng và đủ về tình hình dịch bệnh để phòng ngừa cho bản thân, gia đình và đơn vị, đặc biệt không gây ảnh hưởng đến hành khách cũng như chất lượng phục vụ hành khách...

Tính đến thời điển hiện tại Cảng hàng không Thọ Xuân chưa phát hiện người nhiễm bệnh thông qua Cảng.

Đình Hợp