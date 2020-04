Chủ động phân luồng bệnh nhân để phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các giải pháp để kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện. Trong đó, chú trọng công tác kiểm soát, kiểm tra, sàng lọc người ra vào, phân luồng, cách ly người nghi nhiễm COVID-19 ngay từ cổng vào bệnh viện.

Đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, một cổng mới vào bệnh viện đã được mở dành riêng cho cán bộ, nhân viên y tế. Còn tại cổng vào dành cho bệnh nhân và người nhà, những người vào bệnh viện được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhanh. Một phòng khám phân luồng COVID-19 dã chiến cũng được đặt ngay ở cổng vào bệnh viện, các yếu tố dịch tễ được khai thác kỹ. Những người có một trong các biểu hiện như: Ho, sốt, khó thở, đau họng, tức ngực, đau mỏi người sẽ được khám sàng lọc, khai thác thông tin dịch tễ tại đây để phân luồng phù hợp. Nếu có yếu tố dịch tễ thì bệnh nhân sẽ được phân luồng khám bệnh tại phòng khám riêng của Khoa Bệnh nhiệt đới; khi xác định nghi nhiễm sẽ được chuyển vào khu cách ly điều trị. Đối với nhân viên y tế được phân công thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực có nguy cơ cao, được bố trí công việc ổn định, không kiêm nhiệm các vị trí khác để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo khi có trường hợp nhiễm COVID-19.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh viện đã nâng mức cảnh báo dịch bằng các biện pháp tăng cường sàng lọc, phân luồng bệnh nhân. Tất cả các trường hợp đều được nhân viên y tế hỏi về thông tin bệnh sử và yêu cầu khai thông tin tờ khai y tế. Dựa trên tờ khai thông tin này, nhân viên y tế sẽ căn cứ vào các tiêu chí, các yếu tố dịch tễ được đưa ra để phân loại bệnh nhân. Triển khai nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống lây nhiễm chéo tại khu vực đăng ký, sàng lọc, phân luồng người bệnh; yêu cầu tất cả nhân viên y tế thực hiện việc đeo khẩu trang, tăng cường các biện pháp phòng hộ, vệ sinh cá nhân khi đến bệnh viện và thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 theo quy định; tăng cường thông tin, tuyên truyền để người đến khám chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe và các yếu tố dịch tễ liên quan; thường xuyên hướng dẫn bệnh nhân, người nhà người bệnh trong bệnh viện thực hiện các biện pháp phòng hộ và vệ sinh cá nhân.

Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cũng đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm chủ động mọi tình huống trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Võ Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cho biết: Hiện nay, bệnh viện có 450 bệnh nhân điều trị nội trú, công tác phân luồng tránh lây nhiễm chéo dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh đã được bệnh viện triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc. Cụ thể, ngay từ ngoài cổng bệnh viện đã bố trí hệ thống rửa tay bằng xà phòng. Đặc biệt, tất cả các bệnh nhân và người nhà ra vào bệnh viện đều phải khai tờ khai y tế nộp lại cho nhân viên tiếp đón kiểm tra, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh mới được vào viện. Đối với các trường hợp nghi ngờ sẽ được hỗ trợ đưa đến phòng khám bố trí riêng để phân luồng khám và điều trị theo phân cấp. Đồng thời, ban giám đốc bệnh viện bố trí khu vực riêng tại Khoa sản 3 (tầng 1 nhà 5 tầng) với 5 giường bệnh để cách ly điều trị cho các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao hoặc có sản phụ nghi nhiễm COVID-19 nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Trao đổi với bác sĩ CKII Hà Minh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, được biết: Mỗi ngày, tại bệnh viện tiếp nhận rất đông bệnh nhân cùng người nhà, nếu không kiểm soát tốt thì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Do đó bệnh viện đã củng cố, nâng cao toàn bộ quy trình sàng lọc phân luồng, khám, điều trị cách ly. Các khâu trong quy trình đều được rà soát lại; giao nhiệm vụ, trách nhiệm nghiêm ngặt hơn cho các cán bộ, nhân viên y tế phụ trách ở các bộ phận. Đồng thời, tiếp tục rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; phân công 2 kíp bác sĩ, điều dưỡng làm công tác đón tiếp, phân luồng, kiểm soát tại cổng bệnh viện thay nhau làm việc 24/24 giờ. Bệnh viện cũng liên tục cập nhật thông tin, diễn biến mới về dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, nhân viên toàn bệnh viện. Đối với đội ngũ đón tiếp, khám sàng lọc và điều trị khu vực cách ly được triển khai rất sâu các kiến thức liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về hoạt động đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, khám bệnh và triển khai các hoạt động phòng ngừa COVID-19, các bệnh viện trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp mới quyết liệt nhằm kịp thời phát hiện, kiểm soát nguồn lây nhiễm, không để dịch lây lan trong bệnh viện và cộng đồng. Đến nay, các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện đã bố trí các bàn đón tiếp, phân luồng ngay từ khu vực cổng vào bệnh viện; xây dựng lối đi riêng dành cho bệnh nhân nghi nhiễm. Một số bệnh viện đã thực hiện giao nhiệm vụ chuyên trách và thực hiện cách ly tại chỗ đối với những y, bác sĩ, nhân viên y tế làm việc trong khu vực cách ly thường xuyên có bệnh nhân nghi nhiễm của bệnh viện.

Dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đã có những nhân viên y tế bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình làm việc; một số người mắc bệnh chưa xác định được nguồn lây; nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 có tiền sử đi lại phức tạp. Ứng phó trước đại dịch, những “chiến sĩ” áo trắng đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn, vừa bảo vệ cho chính mình, vừa bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cả cộng đồng. Đồng thời, còn là một tuyên truyền viên đắc lực giúp bệnh nhân hiểu, chung tay giữ an toàn cho môi trường bệnh viện. Và để giữ cho môi trường bệnh viện an toàn, không thể thiếu sự góp sức của mỗi người dân. Như một “mắt xích” quan trọng, mỗi người cần nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh khi đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh, đó là thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; nếu chưa thực sự cần thiết thì nên bố trí thời điểm phù hợp để khám, chữa bệnh. Cả hệ thống y tế đã kích hoạt ở mức độ cao, công tác phòng chống dịch đã bước vào giai đoạn mới, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm túc quy định và khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.

Bài và ảnh: Tô Hà