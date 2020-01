Chủ động nắm bắt, đánh giá trúng, đúng tình hình để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội

Sáng 10-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị Tổng kết công tác báo chí năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự hội nghị.

Năm 2019, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý Nhà nước về báo chí được tăng cường, thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn, đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú đã bám sát tôn chỉ, mục đích của báo, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phản ánh đầy đủ, chân thực các nội dung, sự kiện và có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng nội dung tin, bài. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh; tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của chính quyền. Kịp thời nắm bắt để thông tin các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội. Cùng với làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, một số cơ quan báo chí, phóng viên thường trú còn làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, vận động, kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các địa phương bị thiệt hại do thiên tai…; công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề xuất tuyên truyền và tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong hoạt động báo chí năm 2019, nêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ của báo chí năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan báo chí và đề nghị các các cơ quan báo chí tiếp tục tham mưu cho tỉnh nhiều hơn nữa những nội dung liên quan đến phát triển của tỉnh; Cơ quan quản lý báo chí quản lý tốt hơn nữa hoạt động báo chí. Những thông tin báo chí nêu về những hạn chế, yếu kém, sai phạm…, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, khắc phục và có văn bản trả lời. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đề xuất của các cơ quan báo chí và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục có thêm nhiều đóng góp cho tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm và làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền về mọi mặt, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Đồng chí khẳng định, những thành tựu của tỉnh năm 2019 trên các lĩnh vực có vai trò, đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Năm 2020 có rất nhiều sự kiện quan trọng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí cần chủ động nắm bắt, đánh giá trúng, đúng tình hình để chỉ đạo báo chí tuyên truyền và tham mưu cho tỉnh giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, trả lời các cơ quan báo chí, tránh để tình trạng rơi vào im lặng làm phức tạp thêm tình hình. Đẩy mạnh tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; chỉ đạo sắp xếp cơ quan báo chí theo đề án quy hoạch; đổi mới giao ban, họp báo chí định kỳ; tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và yêu cầu phát ngôn báo chí, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động đúng luật.

Các cơ quan báo chí bám vào tôn chỉ mục đích của báo và chỉ đạo của cơ quan quản lý báo chí tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, kịp thời, tích cực tham gia vào các kế hoạch tổ chức sự kiện lớn của tỉnh, trước mắt là tuyên truyền hoạt động vui Xuân đón Tết, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, sự đổi mới về đất và người Thanh Hóa… Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền Thanh Hóa, phản ảnh nhiều nội dung quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, 10 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc hoạt động báo chí, xuất bản năm 2019 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lê Hà