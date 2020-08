Chủ động các giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Sáng 1 – 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định để triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo đường đi của Áp thấp nhiệt đới.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Thanh Hoá. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự.

Các đại biểu tại đầu cầu Trung ương.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đi vào khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An vào chiều 2 - 8. Cơn áp thấp nhiệt đới này có cấu trúc phức tạp, vùng tâm xoáy rộng và phân tán. Đặc biệt, thời gian dự kiến đổ bộ vào đất liền sẽ trùng với đỉnh của triều cường, nên việc ứng phó sẽ gặp khó khăn hơn. Ngoài ra, hoàn lưu gây mưa được dự báo trên phổ rộng 21 tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định, trong đó Thanh Hoá là là tỉnh trực tiếp bị ảnh hưởng và được dự báo lượng mưa cả đợt từ 200 đến 400mm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đức Quyền nêu rõ: Thanh Hoá đã kiện toàn lại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng thời chuẩn bị cho công tác phòng chống ứng phó với thiên tai năm 2020. Tỉnh cũng đã có phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ chứa, huy động phương tiện, trang thiết bị và sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm khi có yêu cầu.

Để chuẩn bị triển khai ứng phó với thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Thanh Hoá đã ban hành công điện, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, đồng thời rà soát phương án di dân mép nước ở khu vực ven biển và sơ tán dân khu vực miền núi khi có mưa to và nguy cơ sạt lở đất. Ngay sau cuộc họp này, các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ trực tiếp xuống cơ sở, bám nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo các địa phương phải nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, truyên truyền nhắc nhở và vận động đông nhân dân chủ động phòng tránh bão, lũ, không để xảy ra tình trạng bị động như ở bản Sa Ná, huyện Quan Sơn năm 2019.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hoá trong việc chuẩn bị và triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đồng chí Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đớt có thể mạnh lên thành bão có phổ rộng, khó xác định được tâm điểm. Lượng mưa lớn sau thời gian bị hạn kéo dài nên diễn biến phước tạp hơn. Do đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” gắn với phòng chống dịch COVID -19. Theo đó, các bộ ngành liên quan và các địa phương phải triển khai ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trên biển, hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động ở vùng nguy hiểm vào nơi neo đậu an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên lồng bè khi có bão đổ bộ. Tại vùng đồng bằng, ven biển nơi có bão đổ bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương sơ tán dân và khách du lịch ra khỏi khu vực nguy hiểm, khu vực nhà ở không an toàn. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ sản xuất, bảo vệ cho các công trình nhà ở của người dân, các công trình nhà nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đồng thời sơ tán dân ra khỏi khu vực dễ xay ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đặc biệt chú ý đến an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện. Theo dõi diễn biến và ảnh hưởng của động đất đến an toàn hồ đập.

Phát biểu chỉ đạo riêng tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định, khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hoá là rất cao và mưa lớn là điều khó tránh khỏi. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cựu nạn tỉnh, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các ở các huyện trên cả 3 vùng ven biển, đồng bằng và vùng núi, nắm chắc tình hình tàu thuyền trên biển và kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú đảm bảo an toàn. Rà soát lại phương án di dân, đặc biệt quan tâm đến trẻ em và người cao tuổi; rà soát lại các công trình, các đê xung yếu, vật tư công tác phòng chóng bão lũ; khơi thông các kênh tiêu, trạm bơm tiêu úng, chặt tỉa cây cối và lên phương án an toàn cho các các tuyến đê. Tại khu vực miền núi cần kiểm tra lại các vùng có nguy cơ sạt lở đất, có phương án di dân đến nơi an toàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương phải thực hiện công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão với tinh thần chủ động theo dõi chặt chẽ, ứng phó kịp thời, có hiệu quả trong mọi tình huống, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Lê Đồng