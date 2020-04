Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà: Thiết thực, hợp lòng dân

Để bảo đảm quyền lợi cho người dân, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 16-4, bưu điện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5 tại nhà cho người hưởng.

Nhân viên Bưu điện TP Thanh Hóa chi trả lương hưu tại nhà cho vợ chồng ông Vũ Văn Nghĩ (phường Ba Đình).

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 28.000 người hưởng từ 80 tuổi trở lên, người hưởng dưới 80 tuổi bị ốm đau, đi lại khó khăn, không đến được hoặc không ủy quyền được cho người khác nhận tiền tại điểm chi trả, người bị bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà. Các địa phương có số đối tượng chi trả tại nhà nhiều là TP Thanh Hóa 4.460 người, Hoằng Hóa 2.500 người, Thọ Xuân 2.500 người, Yên Định 1.800 người...

Là địa phương có số lượng người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà lớn nhất trong toàn tỉnh nên công tác chuẩn bị được Bưu điện TP Thanh Hóa rất quan tâm. Để việc chi trả được kịp thời, đúng người, đúng chế độ và đảm bảo tốt công tác phòng dịch, Bưu điện TP Thanh Hóa đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn và huy động 40 nhân viên làm việc mỗi ngày. Trong thời gian từ ngày 16-4 đến 25-4, TP Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành việc chi trả lương hưu tại nhà cho 4.460 đối tượng.

Là một trong những người đầu tiên được nhận lương hưu tại nhà, bà Đoàn Thị Thu Hà, 88 tuổi, ở phố 4, phường Ba Đình, chia sẻ: “Tôi tuổi cao, lại sống một mình nên việc bảo vệ sức khỏe phải đặt lên hàng đầu. Thời gian này, dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng nên tôi rất ít khi ra đường và đến chỗ đông người. Hôm nay, được các cháu nhân viên bưu điện đến tận nhà chi trả lương hưu, tôi thấy rất vui vì cảm nhận được sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước và xã hội đối với người cao tuổi”. Cũng như bà Hà, vợ chồng ông Vũ Văn Nghĩ (phường Ba Đình) không giấu nổi niềm vui khi cả 2 ông bà được nhận lương hưu tháng 4, tháng 5 tại nhà. Sau khi ký và nhận đủ số tiền, vợ chồng ông Nghĩ không quên gửi lời cảm ơn đến hai nhân viên bưu điện thành phố đã vui vẻ, tận tình hướng dẫn ông bà. Ông Nghĩ cũng đã trích một phần nhỏ lương hưu của mình để ủng hộ công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Nhân viên Bưu điện huyện Đông Sơn chi trả lương hưu tại nhà cho ông Trần Quang Vinh (thị trấn Rừng Thông).

Ngay trong sáng ngày 16-4, nhân viên Bưu điện huyện Đông Sơn cũng đã có mặt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đến từng nhà chi trả lương hưu cho các đối tượng. Tại thị trấn Rừng Thông, chị Nguyễn Thị Hồng và chị Phạm Thị Thu đã trao tận tay bà Nguyễn Thị Mứt số tiền tuất của tháng 4, tháng 5. Bà Mứt năm nay đã 88 tuổi, bị liệt 2 chân không đi lại được. Bà sống một mình cùng với người giúp việc. Lâu nay, việc lĩnh tiền hằng tháng bà Mứt ủy quyền cho người con gái đi nhận tại Bưu điện huyện Đông Sơn. Nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà được nhân viên bưu điện đến tận nhà chi trả, bà cảm thấy rất vui và cảm động. Cũng trong tâm trạng ấy, ông Trần Quang Vinh, xúc động cho biết: Người cao tuổi như chúng tôi đã được khuyến cáo là hạn chế đi ra ngoài, tránh tiếp xúc với nhiều người vì khả năng miễn dịch kém, dễ bị mắc bệnh và khi mắc thường bị nặng. Thế nên, được nhận lương hưu tại nhà thế này tôi rất cảm ơn. Dịch COVID-19 chưa biết khi nào mới dừng lại nên được nhận cùng lúc 2 tháng lương giúp chúng tôi chủ động được việc chi tiêu trong gia đình, đặc biệt là mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Dù số lượng không nhiều như các địa phương khác nhưng để việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà được kịp thời, đúng đối tượng, đúng số tiền, công tác quản lý đối tượng được Bưu điện huyện Đông Sơn thực hiện chặt chẽ, việc xác định địa chỉ người nhận cũng được nhân viên các điểm bưu điện văn hóa xã, thị trấn nắm khá chính xác. Anh Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bưu điện huyện Đông Sơn, cho biết: Toàn huyện Đông Sơn có 900 đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà. Do số lượng không lớn nên chúng tôi phấn đấu hoàn thành việc chi trả trong thời gian 3 ngày, từ 16 đến 18-4, không để cho các đối tượng phải chờ đợi lâu. Với các trường hợp người nhận bị ốm đau, bệnh tật phải nằm viện điều trị, người nhận đã ủy quyền cho người khác nhận thay thì chúng tôi sẽ kiểm tra giấy tờ của người được ủy quyền, sau đó mới chi trả cho người được ủy quyền. Sau khi đếm đủ số tiền của cả 2 tháng, người nhận sẽ phải ký vào danh sách để bảo đảm việc chi trả được thực hiện theo đúng quy định.

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Vì thế, mục tiêu đặt ra cao nhất trong quá trình thực hiện là phải bảo đảm an toàn cho người hưởng và chi trả kịp thời để người hưởng ổn định cuộc sống. Xuất phát từ những yêu cầu này, Bưu điện tỉnh đã tập trung nguồn lực tổ chức chi trả tại nhà cho các đối tượng. Ông Trịnh Phương Nam, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo bưu điện các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án chi trả đối với từng khu vực, đồng thời phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hưởng nắm rõ thời gian chi trả. Tất cả nhân viên được cử đi chi trả phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe theo mỗi ca, đeo khẩu trang trong suốt quá trình giao tiếp và sử dụng dung dịch sát khuẩn rửa tay sau mỗi lần chi trả cho đối tượng. Đối với những người hưởng nhận tiền mặt thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bưu điện các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, BHXH huyện để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

Chi trả lương hưu tại nhà và gộp 2 tháng trong cùng một lần chi trả khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành trong thời điểm hiện nay. Với sự vào cuộc và hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, việc chi trả lương hưu tại nhà diễn ra khá thuận lợi, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch và được người dân tin tưởng, đánh giá cao.

Bài và ảnh: Tố Phương