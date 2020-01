Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

Để tổ chức cho nhân dân trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU yêu cầu các câp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020.

Cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, trước hết là các gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; công nhân các khu kinh tế, khu công nghiệp,...

Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với nước, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới, hải đảo và các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết. Vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón Xuân.

Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 9-12-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trước mắt, tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2020 trong khung thời vụ tốt nhất theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất; tăng cường kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Phát động toàn dân tham gia hưởng ứng tết trồng cây bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới đẩy mạnh thu hút đầu tư phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5-2-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Các cơ quan Đảng không tổ chức đón tiếp khách vào dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (ngày 3-2-2020). Việc tổ chức các hoạt động tổng kết năm, văn hoá, thể thao, lễ hội vui Tết, đón Xuân và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2020), phải thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thông văn hoá và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, bảo đảm bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; chủ động công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh để nhân dân yên tâm vui Tết, đón Xuân.

Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng ép cước, ép giá, chở quá số người quy định; có phương án giải toả ùn tắc giao thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu phối hợp xử lý dứt điểm, hiệu quả các vụ việc, vấn đề về an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh và các địa phương. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, trọng tâm là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí, hung khí, hoạt động theo kiểu băng nhóm và các ổ, nhóm cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá, tín dụng đen,...; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ; kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ, đèn trời và đồ chơi nguy hiểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh, trật tự, chủ động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuât, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Ngay sau nghỉ Tết, đồng chí bí thư các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình bắt tay ngay vào làm việc, đưa mọi công việc, hoạt động trở lại bình thường. Tăng cường quản lý và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian trong ngày làm việc để đi du xuân, lễ hội, đền chùa,...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Xuân Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20-2-1947 – 20-2-2020). Tổ chức tốt chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, bảo đảm chất lượng, ý nghĩa, an toàn, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón mừng Xuân mới.

Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu đạt được của quê hương, đất nước, về các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.

Các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nghiêm túc quán triệt và thực hiện thực sự hiệu quả Chỉ thị này, tạo sự chuyển biến khởi đầu cho năm 2020, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả. Chỉ thị này được phổ biến đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

