Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn chủ động phòng chống nCoV

Hiện trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có 493 lao động nước ngoài thuộc 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, người Trung Quốc có 64 lao động (có 38 lao động về quê nghỉ tết mới sang Việt Nam), 39 lao động là người Đài Loan (có 32 lao động về quê nghỉ tết mới sang Việt Nam).Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn kiểm tra kiểm tra, giám sát các mặt hàng xuất nhập khẩu.

Theo đó, Chi cục đã triển khai phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong. Tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ đối với thuyền viên và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh xuất phát từ các nước có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Áp dụng các biện pháp tự phòng ngừa, trang bị dụng cụ phương tiện để cán bộ công chức đảm bảo an toàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hạn chế tiếp xúc gần với thuyền viên trên tàu có hành trình từ các vùng dịch về…

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống nCoV.

Đối với mặt hàng động vật và thực phẩm chế biến từ động vật nhập khẩu từ Trung Quốc phải được kiểm soát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu. Cơ quan Hải quan chỉ thông quan hàng hóa sau khi có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra xác nhận đạt điều kiện nhập khẩu. Ngoài ra, Chi cục còn phối hợp với cơ quan kiểm tra y tế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách, hành lý đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về việc đã ghi nhận nhiễm do nCoV. Trường hợp phát hiện hoặc có nghi ngờ nhiễm bệnh thì bàn giao cho cơ quan y tế để xử lý theo quy định...

Quốc Hương