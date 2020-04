Chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, duy trì sản xuất ổn định

Đề cao sự chủ động trong ngăn chặn các nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, các huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng chống. Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tại các địa phương này cũng được hướng dẫn và động viên để duy trì sản xuất ổn định, không ảnh hưởng đến đời sống và tình hình chung.

Khu cách ly tập trung của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành duy trì hoạt động hiệu quả.

Không hề báo trước để tạo sự khách quan, phóng viên Báo Thanh Hóa đã về xã Thành Hưng, huyện miền núi Thạch Thành. Trên địa bàn, các cửa hàng buôn bán không cần kíp đều đóng cửa theo khuyến cáo để hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch bệnh. Qua cổng trụ sở UBND xã, các nhân viên đã yêu cầu dừng xe, xuống khai báo địa chỉ, yêu cầu rửa tay, xịt cồn sát khuẩn và đo thân nhiệt. Đây là yêu cầu bắt buộc với mọi người đến UBND xã làm việc, ngay cả cán bộ địa phương đang công tác tại đây. Không bắt tay, đứng cách xa nhau khi trao đổi, chính là khuyến cáo được cán bộ UBND xã đề nghị. Chỉ cách đây ít ngày, Thành Hưng cũng là “điểm nóng” của huyện Thạnh Thành trong phòng chống dịch bởi có 2 người đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai về, 9 trường hợp đi lao động xuất khẩu tại Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản… hồi hương. Các trường hợp này đều được vận động đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, tuy nhiên đến ngày 9 – 4, các kết quả xét nghiệm đều âm tính với vi rút Corona, đồng thời hết thời gian cách ly 14 ngày.

Công dân đến UBND xã Thành Hưng được yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế, rửa tay khử khuẩn trước khi vào làm việc.

Chủ tịch UBND xã Thành Hưng, bà Nguyễn Thị Huế, chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu có dịch bệnh COVID-19, xã đã tuân thủ các chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh và huyện Thạch Thành, đặc biệt là yêu cầu giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1 - 4. Đài Truyền thanh xã tuyên truyền đều đặn mỗi ngày 3 lần để nâng cao ý thức cho nhân dân. Xã cũng đã thành lập 6 tổ giám sát, mỗi tổ từ 5 đến 6 người với đầy đủ các thành phần để kiểm tra, vận động nhân dân từng thôn không vi phạm các hướng dẫn. Những ngày đầu, một số người ở các tỉnh về địa phương ngại cách ly nên không khai báo, các tổ đã tìm hiểu, nắm hết con số, đến vận động và yêu cầu phải cách ly. Sau đó, nhân dân đi xa về đều tự giác, đa phần các trường hợp, người nhà chủ động gọi điện lên xã, xã đón ngay tại đầu xã đưa về trạm y tế, khám sàng lọc, nếu ổn mới cho về. Tính đến ngày 9 – 4, ngoài các trường hợp đi cách ly tập trung, toàn xã có 62 người dân trở về từ các tỉnh trong nước phải cách ly tại nhà, dưới sự giám sát của chính quyền.

Cùng với các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, Thành Hưng còn vận động nông dân trong xã sản xuất bình thường. Những ngày đầu tháng 4 này, nông dân địa phương vẫn thu hoạch dưa lê và ớt theo hợp đồng với các doanh nghiệp ở tỉnh Hải Dương và Ninh Bình. “Dịch bệnh có thể gây khó khăn, nhưng phương châm của chúng tôi là không để đình trệ sản xuất. Việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân cũng bình thường, bởi các cửa hàng bán gạo, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu khác vẫn mở cửa theo quy định” – bà Huế cho biết thêm.

Người cách ly nhận khẩu phần ăn tại khu cách ly tập trung của huyện Thạch Thành.

Trên bình diện toàn huyện Thạch Thành, sau khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 16 về “cách ly toàn xã hội”, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các giải pháp cách ly. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và giải quyết thủ tục hành chính nhằm hạn chế tiếp xúc. Những thủ tục hành chính không cần kíp cũng được tạm dừng ở cả cấp huyện lẫn cấp xã. Cùng với khu của Bệnh viện Đa khoa huyện, địa phương đang triển khai 2 khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế thị trấn Vân Du (20 giường) và hạ tầng của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Thạch Thành (160 giường). Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã rà soát và có phương án sử dụng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và nhiều nhà nghỉ trên địa bàn làm khu cách ly, nếu có yêu cầu. Các vật tư như giường chiếu, chăn màn, nhu cấy phẩm cho các khu cách ly đã được dự trữ đầy đủ, sẵn sàng khi có yêu cầu.

Các xã trên địa bàn huyện Thạch Thành được chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền lưu động.

Những ngày này, cùng với một xe ô tô tuyên truyền lưu động, huyện Thạch Thành duy trì 2 đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, vận động triển khai các yêu cầu phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn huyện. Ngoài cơ quan, công sở, các chợ trên địa bàn cũng triển khai đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc… Tuy nhiên, trên địa bàn thị trấn Kim Tân, còn số ít của hàng không thiết yếu như bán quần áo, vàng bạc, đồ gỗ… vẫn mở cửa. Một số người dân thị trấn này vẫn còn tư tưởng chủ quan, tụ tập nói chuyện, uống trà trước cửa nhà, rất cần được chấn chỉnh kịp thời.

Vẫn còn một số cửa hàng không phải diện cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu mở cửa trên địa bàn thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành.

Một cửa hàng quần áo vẫn mở cửa tại trị trấn Kim Tân vào ngày 8 - 4.

Tại huyện VĨnh Lộc, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện đã thành lập 1 tổ giám sát cấp huyện; 13 tổ giám sát cấp xã; 111 tổ giám sát cấp thôn. Huyện cũng thành lập 5 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm giáp với các huyện lân cận. Cùng với việc rà soát, xác định những đối tượng có yếu tố dịch tễ đưa vào thực hiện cách ly tập trung hoặc tại nhà, địa phương cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng, nhằm trang bị kiến thức phòng dịch, nâng cao ý thức, tinh thần tự giác trong nhân dân. Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cơ bản thực hiện nghiêm các quy định. Các công sở trên địa bàn đều bố trí lực lượng lãnh đạo chủ chốt, bộ phận một cửa trực, giải quyết các thủ tục hành chính cấp thiết. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt, nhằm sàng lọc sớm nhất các nguy cơ lây nhiễm. Công tác kiểm tra phòng dịch, an toàn vệ sinh tại các chợ truyền thống được các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ. Trong đó, có chợ Vĩnh Hưng đã buộc phải tạm dừng hoạt động do không bảo đảm yếu tố vệ sinh và phòng dịch. Các cơ sở vật chất và phương án sẵn sàng ứng phó khi tình hình phức tạp, có số ngườii cách ly tập trung lớn đã được triển khai tại khu Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và công sở xã Vĩnh Khang cũ, với gần 200 giường bệnh. Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Tất cả các phòng đều đã được khử khuẩn và trang bị các trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu. Có bố trí lực lượng bảo vệ trực và sẵn sàng phương án vận hành khi cần thiết.

Các lực lượng liên quan của huyện Vĩnh Lộc vệ sinh tại khu cách ly tập trung là trụ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Địa phương đang tiếp tục bố trí ngân sách, mua sắm thêm trang thiết bị để đến ngày 15-4 sẽ hoàn thành thêm 50 giường tại khu cách ly tập trung. Huyện cũng đã xây dựng phương án trưng dụng khách sạn Tây Hồ, với quy mô 30 phòng và một số nhà nghỉ trên địa bàn bổ sung trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, đẩy mạnh tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho công dân. Do làm tốt công tác tuyên truyền, ý thức của người dân về các biện pháp phòng chống dịch đã tăng lên rõ rệt. Người dân đi từ các địa phương khác về đã có ý thức thông báo sớm cho các đơn vị y tế, tổ giám sát để được hướng dẫn cách ly và theo dõi dịch tễ.

Đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo và rửa tay sát khuẩn cho công dân đến giao dịch tại UBND xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc.

Cùng với công tác phòng chống dịch, Huyện Vĩnh Lộc cũng tăng cường các giải pháp tổ chức sản xuất, nhằm bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm và việc làm cho người lao động. Địa phương đang duy trì chăm sóc 4.680 ha lúa chiêm xuân, 700 ha ngô. Hiện nay, cây lúa phát triển tốt. Duy chỉ có một số diện tích bị dịch chuột cục bộ đang được nhân dân tích cực diệt bỏ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang hướng dẫn các hộ tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi theo hướng bảm đảm an toàn sinh học. Trên địa bàn huyện có 126 ha ớt bị ảnh hưởng của dịch bệnh khiến giá thu mua thấp. Nông dân trên địa bàn đang được hướng dẫn tiếp tục thu hái, phơi sấy sản lượng cây trồng còn lại để bán ra vào thời gian tới. Trên địa bàn huyện có 3 doanh nghiệp may mặc lớn, do có các đơn hàng đã ký kết nên vẫn hoạt động bình thường. Riêng Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Apparelteck do thiếu nguyên liệu nên cho người lao động nghỉ làm từ ngày 1 đến 5 - 4, tuy nhiên đã sản xuất ổn định trở lại từ ngày 6-4.

Lê Đồng – Minh Hằng