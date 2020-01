Câu lạc bộ Hàm Rồng tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng thọ, mừng xuân

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, sáng 30-1 (tức mùng 6 Tết), Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng tổ chức buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng thọ, mừng xuân.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tới dự có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo hội viên CLB Hàm Rồng.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới, các hội viên CLB Hàm Rồng đã biểu lộ rõ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh nhà trong năm qua, đồng thời đánh giá cao công tác điều hành của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm trong việc phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các hội viên CLB Hàm Rồng đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước đổi mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Chiến gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể hội viên CLB Hàm Rồng, chúc các hội viên được mừng thọ trong dịp xuân Canh Tý dồi dào sức khỏe, trường thọ. Đồng thời vui mừng thông báo khái quát những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tới 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách đạt 28.806 tỷ đồng, gấp 7 lần năm 2010. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá; xây dựng nông thôn mới đạt kết cao, vượt mục tiêu đến năm 2020. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng mạnh; hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, có sản phẩm tăng tới 33%. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực khởi sắc. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định; phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm một số định hướng lớn của tỉnh trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với tính phấn đấu rất cao, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.670 USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 157.000 tỷ đồng...

Đồng chí Trịnh Văn Chiến mong muốn người cao tuổi trong tỉnh nói chung và các hội viên CLB Hàm Rồng nói riêng cần phát huy tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm, đóng góp nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, xứng với tiềm năng, thế mạnh và truyền thống vẻ vang của một tỉnh anh hùng.

Tại buổi lễ, CLB Hàm Rồng đã mừng thọ 136 cụ từ 70 đến 95 tuổi.

Quốc Hương