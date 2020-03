Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi

Tính đến sáng sớm ngày 6/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 3.356 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19. Tình hình các tâm dịch mới vẫn đang phức tạp.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách phòng chống dịch Covid-19 tại một sân bay ở Hungary. Ảnh: AP.

Trang thống kê toàn cầu Worldometers đến 5h45 ngày 6/3/2020 (giờ Việt Nam) cập nhật như sau về tình hình dịch Covid-19: Toàn thế giới có 3.356 trường hợp tử vong, 98.077 ca nhiễm virus gây bệnh này, và 54.140 bệnh nhân phục hồi. Như vậy, mặc dù dịch bệnh nhìn chung diễn biến phức tạp, vẫn có tín hiệu lạc quan là số ca phục hồi chiếm tới khoảng một nửa số ca mắc bệnh.

So với số liệu của chính trang web Worldometers vào lúc 23h43 ngày 5/3 (giờ Việt Nam), số người chết trên thế giới do Covid-19 đã tăng thêm 45 trường hợp, và số ca mới nhiễm SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) là 1.097 người.

Trung Quốc đại lục vẫn là tâm dịch Covid-19 số một thế giới khi chiếm tới 3.013 ca tử vong và 80.430 trường hợp mắc bệnh.

Mặc dù có số lượng lớn bệnh nhân Covid-19 phục hồi, thế giới vẫn phải cảnh giác cao độ vì tốc độ lây lan của căn bệnh này là rất nhanh, không chỉ giới hạn ở Trung Quốc mà đã lan rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở hầu hết các châu lục.

Cụ thể theo bảng số liệu của Worldometers vào thời điểm 5h45 ngày 6/3, dịch Covid-19 đã hiện diện tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm 1 du thuyền (Diamond Princess) neo đậu tại một hải cảng ở Nhật Bản.

Theo bảng số liệu này, có thể thấy ngoài Trung Quốc đại lục, đã xuất hiện thêm nhiều tâm dịch mới có nguy cơ bùng phát mạnh trở thành một Trung Quốc đại lục thứ 2, như Hàn Quốc, Italy, và Iran.

Xét về số ca nhiễm, theo sau Trung Quốc đại lục lần lượt là Hàn Quốc (6.088 ca), Italy (3.858) và Iran (3.513). Nhưng xét về số ca tử vong thì Italy đã vượt Iran để trở thành tâm dịch lớn thứ 2. Đến thời điểm 5h45 ngày 6/3, Italy đã có tới 148 ca tử vong so với 108 ca tử vong ở Iran. Như vậy, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Italy đã lên đến mức đặc biệt cao là trên 3,8%, còn tỷ lệ của Iran là trên 3,07% (cũng rất cao so với mặt bằng chung).

Nếu không tính du thuyền Diamond Princess (với 696 ca nhiễm và 6 ca tử vong) thì Nhật Bản chỉ ghi nhận 364 ca mắc bệnh và 6 ca tử vong do dịch Covid-19. Theo cập nhật mới nhất đó, Nhật Bản tụt xuống ở vị trí 8 trên danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh, sau cả Đức và Pháp. Tuy nhiên, Đức chưa có ca tử vong nào.

Vùng lãnh thổ Hong Kong nằm sát vách Trung Quốc đại lục nhưng tình hình dịch bệnh tại Hong Kong vẫn được kiểm soát khá tốt (105 ca nhiễm và 2 người tử vong) - đây có lẽ là nhờ kinh nghiệm của đặc khu hành chính này từ ứng phó với dịch SARS hồi năm 2002-2003 và các biện pháp phòng chống gắt gao mà họ áp dụng trong thời gian qua./.

Theo VOV