Cảnh giác trước nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân

Lãnh đạo Viễn thông Thanh Hóa kiểm tra, giám sát hoạt động an ninh mạng tại phòng công nghệ thông tin.

Thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan đến vấn đề rò rỉ, lộ dữ liệu, thông tin cá nhân đã xảy ra không chỉ trên địa bàn tỉnh nói riêng, trong nước nói chung, mà còn trên phạm vi thế giới.

Đơn cử như gần đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự 3 nhân viên Ngân hàng BIDV để điều tra về hành vi bán thông tin của 50 công ty, doanh nghiệp cho nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Từ sự việc trên cho thấy, thực tế tình trạng lộ, lọt, đánh cắp, buôn bán thông tin cá nhân trên không gian mạng, internet đã và đang diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều hậu quả khó lường.

Với những người sử dụng điện thoại thông minh hoặc mạng internet, việc nhận được các cuộc gọi, tin nhắn rác có nội dung quảng cáo như mời chào mua bán bất động sản; sử dụng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, học tiếng Anh... thậm chí là thông báo trúng thưởng - đã trở nên rất quen thuộc. Đây cũng chính là những trường hợp đã bị lọt, lộ thông tin cá nhân khá phổ biến đang diễn ra hiện nay. Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Minh Trang, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, chia sẻ: “Tôi thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ và tin nhắn mời chào bán cổ phiếu hay đầu tư. Phiền phức nhất là họ có rất nhiều số điện thoại lạ để gọi đến liên tục cho mình, nhiều khi thấy số lạ mình không dám nghe máy hoặc gọi nhỡ không dám gọi lại”.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng thì hầu hết các thông tin cá nhân của người sử dụng mạng internet ở Việt Nam đều do chính người sử dụng tự đưa lên. Và theo thống kê từ Bộ Công an, có tới 80% rò rỉ dữ liệu do người dùng tự làm lộ thông tin cá nhân. Với việc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc tham gia vào mạng xã hội như facebook, Youtube, Zalo... người sử dụng sẽ bị yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân để có thể cài đặt ứng dụng hoặc vào trang web sử dụng miễn phí. Thêm vào đó, nhiều người lại có thói quen thường xuyên cập nhật mọi hoạt động cá nhân lên mạng xã hội.

Từ những sự việc đã nêu cho thấy, trên thực tế nhiều người sử dụng mạng internet vẫn chưa có ý thức bảo vệ quyền riêng tư và các thông tin cá nhân. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân là rất lớn. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Sỹ Thùy, Phó Giám đốc Viễn thông Thanh Hóa (VNPT), chia sẻ: “Đối với VNPT chúng tôi thì luôn cập nhật, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất để bảo vệ tốt nhất thông tin của khách hàng. Đặc biệt, các giải pháp Email điện tử hoặc các giao dịch khác liên quan mà VNPT cung cấp đều qua 2 lớp mật khẩu nhằm bảo mật thông tin cho khách hàng. Đây cũng chính là trách nhiệm, sự cố gắng của các nhà mạng, doanh nghiệp, phần còn lại là chủ yếu từ phía người tiêu dùng nên lựa chọn đơn vị cung cấp tin cậy và đừng quá lạm dụng mạng xã hội”. Ông Hoàng Sỹ Thùy cũng đưa ra lời khuyên: Bản thân người sử dụng trước hết phải bảo vệ chính mình, nhất là khi dùng các ứng dụng miễn phí trên internet phải chọn lọc. Nên lựa chọn nhà mạng có uy tín, đáng tin cậy; định kỳ thay đổi mật khẩu, nếu dùng máy tính để bàn nên dùng phần mềm chống vi-rút...

Cùng với mạng internet, viễn thông thì hiện nay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp như các ngân hàng, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, siêu thị... cũng đang quản lý một lượng lớn dữ liệu thông tin của khách hàng, trong khi đó nhiều đơn vị vẫn chưa thực hiện nghiêm túc và còn có những “lỗ hổng” trong việc bảo mật kho dữ liệu này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thông tin cá nhân ở Việt Nam đang bị sử dụng một cách tràn lan, tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt cóc, tống tiền... hoặc các mục đích xấu khác. Do vậy, mỗi người cần phải biết cách tự bảo vệ thông tin cá nhân, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Lê Phượng