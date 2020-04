Cần nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19

Bệnh nhân 137, người Nghệ An, sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã khỏi bệnh được xuất viện trở về Nghệ An, có kết quả dương tính trở lại có dừng ăn tại một nhà hàng trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia.

Ngay sau khi nhân được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, về trường hợp bệnh nhân 137, người Nghệ An sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã khỏi bệnh được xuất viện trở về Nghệ An, có kết quả dương tính trở lại có dừng ăn tại một nhà hàng trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp huyện Tĩnh Gia xác định nhà hàng mà bệnh nhân 137 ăn tối là Nhà hàng Tuân Thịnh, thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia.

Có 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 137, đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tại khu vực cách ly tập trung của huyện Tĩnh Gia.

Qua khai thác thông tin, sau khi xuất viện, bệnh nhân số 137 thuê xe riêng về địa phương và có dừng lại ăn tối tại Nhà hàng Tuân Thịnh, thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia khoảng thời gian 19h30 ngày 22-4.

Đáng chú ý, tại thời điểm tối 22-4 khi bệnh nhân số 137 ăn tối tại Nhà hàng Tuân Thịnh, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách hàng ăn uống tại cơ sở (chỉ được cung cấp suất ăn mang về) nhưng Nhà hàng Tuân Thịnh đã mở của phục vụ khách hàng tại chỗ, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trao đổi với ông Hồ Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, được biết: Đây là trường hợp hy hữu có khách qua đường vào buổi tối nhà hàng chưa thực hiện theo khuyến cáo của địa phương. Trách nhiệm của địa phương khi để cơ sở hoạt động sai quy định. Sau khi xảy ra sự việc trên, địa phương có thông báo, khuyến cáo trên hệ thống truyền thanh tới toàn thể nhân dân, những trường hợp tiếp xúc với gia đình anh Tuân đến trạm y tế khai báo theo quy định; tiếp tục rà soát điều tra đối tượng F2 để chỉ đạo cách ly tại nhà. Sự việc bệnh nhân dương tính ăn sáng tại quán khi mà thời điểm chưa được phép là sai quy định, địa phương sẽ rút kinh nghiệm giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tiếp tục nhắc nhở các hộ thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo xã, huyện, tỉnh. Hiện xã đã thành lập tổ kiểm soát lưu động, tổ xung kích phòng chống dịch thường xuyên nắm bắt nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ thực hiện đúng theo quy định, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Được biết, trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19 từ ngày 1 đến này 15-4, báo chí cũng đã phản ánh thực trạng nhiều nhà hàng ở xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia ngang nhiên phục vụ khách ăn uống tại cơ sở bất chấp quy định cấm. Qua sự việc lần này cho thấy nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tĩnh Gia chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID–19; chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng của huyện Tĩnh Gia cũng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID–19 theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia cho biết: Nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh về sự việc trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Tĩnh Gia đã cử tổ công tác ra xác định vị trí mà bệnh nhân dừng chân ăn phở; triển khai ngay khai báo y tế của gia đình và các đối tượng tiếp xúc gần và tiếp xúc xa tại gia đình từ 19h30 ngày 22-4 đến 8h sáng 24-4. Huyện đã chỉ đạo rút kinh nghiệm; đề nghị xã lập biên bản hành chính và xử lý theo quy định.

Hiện tại đã tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực gia đình và một nhà ông bà ở phía sau; đồng thời yêu cầu gia đình vào cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện.

Ban Chỉ đạo huyện giao ban chỉ đạo xã tiếp cận với các trường hợp đã tiếp xúc với gia đình anh Tuân và ăn uống tại quán phở này phải cách ly tập trung tại gia đình; rà soát những đối tượng tiếp xúc với những đối tượng đã tiếp xúc với những người đã tiếp xúc và ăn uống tại Nhà hàng Tuân Thịnh để có khuyến cáo theo dõi sức khoẻ, báo cáo với cơ sở y tế gần nhất; triển khai cho ban chỉ đạo xã thông báo cho tất cả những trường hợp đã đến tiếp xúc trong thời gian trên mà còn sót chưa rà soát được để yêu cầu cách ly.

Như vậy, tại Thanh Hóa hiện đã có đối tượng tiếp xúc F1 với bệnh nhân nhiễm COVID – 19. Ngoài ra, hiện nay hoạt động giao thông vận tải liên tỉnh đã hoạt động trở lại. Do đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương và nhân dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế; các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID – 19. Những trường hợp sử dụng dịch vụ của Nhà hàng Tuân Thịnh, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia trong khoảng thời gian từ 19h30 ngày 22-4 đến 8h ngày 24-4 chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và cách ly y tế theo định.

Tô Hà