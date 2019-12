Cán bộ, hội viên người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng

Hội thi câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giỏi huyện Tĩnh Gia thu hút đông đảo hội viên, người cao tuổi tham gia.

Là lớp người có uy tín và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, nêu gương sáng trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Hiện nay, toàn tỉnh có 430.159 NCT, sinh hoạt tại 4.434 chi hội, chiếm tỷ lệ trên 95,2% tổng số NCT trong tỉnh. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” đã được các cấp hội quan tâm triển khai phù hợp với đặc thù NCT và điều kiện thực tế ở địa phương. Hội NCT các cấp trong tỉnh đã lồng ghép phong trào “Tuổi cao, gương sáng” với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Qua các phong trào thi đua, hội NCT các cấp đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, nhiều cơ sở hội đã vận động NCT giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, tư vấn xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và điều kiện địa phương; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tạo nguồn vốn giúp đỡ những hộ NCT nghèo có vốn và phương tiện sản xuất. Bằng vốn tri thức và kinh nghiệm của mình, NCT trong tỉnh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, động viên con cháu đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương. Hiện nay, toàn tỉnh có 268.000 NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Qua tổng kết ở các cấp hội, toàn tỉnh có 10.617 NCT làm kinh tế giỏi; 7.468 NCT là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới xuất hiện hàng nghìn NCT gương mẫu đi đầu trong công tác dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư. Đặc biệt, trong 3 năm qua (2016-2019), cán bộ, hội viên NCT các cấp đã hiến 1.755.707m2 đất; 736.079 ngày công; 479,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, NCT các cấp phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều hội viên trực tiếp tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ thanh tra nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và vướng mắc ở cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, hội NCT các cấp đã hòa giải thành công 11.875 vụ việc; cung cấp 8.475 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng; phối hợp cảm hóa, giáo dục 7.879 người lầm lỗi trở về địa phương làm ăn lương thiện; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Một trong những điểm nổi bật của hội NCT các cấp là việc xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN). Tính đến tháng 9-2019, toàn tỉnh đã có 740 CLB LTHTGN được thành lập theo các dự án, đề án với tổng số vốn tăng thu nhập đạt trên 60 tỷ đồng; có 419 xã, phường, thị trấn; 26/27 huyện, thị xã, thành phố có CLB, trong đó có 5 huyện, thành phố đã phủ kín CLB gồm: Thiệu Hóa, Hà Trung, Cẩm Thủy, Như Thanh và TP Thanh Hóa. Hiện có trên 16.302 hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn đã được các CLB hỗ trợ vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống... Điều đáng quan tâm là tại các CLB LTHTGN, các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên, NCT, các đối tượng khó khăn trong cộng đồng được phát huy. Các CLB đều có tổ tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, hiện có trên 2.218 người cô đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các tình nguyện viên giúp đỡ chăm sóc tại nhà, công việc chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, thăm hỏi các cụ lúc ốm đau... Hiện nay, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về nhân rộng mô hình CLB LTHTGN.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên, NCT đã khẳng định trí tuệ, vai trò của tầng lớp NCT, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Đức Thắng