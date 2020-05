Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ Lê Sỹ Nhuận ở xã Minh Khôi (Nông Cống). Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh)

72 năm đã trôi qua, 6 lời Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND) vẫn mãi trường tồn, vẹn nguyên giá trị, trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét tư tưởng của Người về chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu của người công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chúng tôi tìm đến nhà Đại tá Trần Đình Côn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vào một ngày đầu tháng 5-2020. Mặc dù đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng mỗi khi nhắc đến sự kiện lần đầu tiên Công an Thanh Hóa tổ chức đợt rèn cán, chỉnh quân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND tại Rừng Thông, Đông Sơn ngày 19-5-1948, ông đều rất xúc động: Ngày đó, tuy mới vào ngành được 3 năm, vừa tròn 20 tuổi nhưng với cương vị là tổ trưởng điều tra và là đối tượng cảm tình Đảng nên ông Côn vinh dự được chọn vào đội ngũ cốt cán tham gia đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Sau khi đi bộ từ Hà Trung về thị trấn Rừng Thông, mặc dù rất mệt, nhưng tất cả những người tham gia đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này đều rất hào hứng, cảm thấy rất tự hào và có trách nhiệm trong việc học tập và thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Sau đợt rèn cán, chỉnh quân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Đại tá Trần Đình Côn cũng như mọi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đều có một cuốn sổ “tự tu” để tự liên hệ, kiểm điểm quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy. Hàng ngày sau giờ làm việc, từng cá nhân có ưu, khuyết điểm đều tự viết vào sổ một cách nghiêm túc, tự giác. Sau đó, hàng tháng từng đơn vị tập hợp tất cả sổ “tự tu” của CBCS và báo cáo lên lãnh đạo Ty Công an để theo dõi.

Là một trong những đơn vị triển khai sớm nhất phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong Công an cả nước, liên tục trong suốt 72 năm qua, Công an Thanh Hóa đã duy trì thường xuyên và phát triển sâu rộng phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ để các thế hệ CBCS Công an Thanh Hóa nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, mưu trí, dũng cảm vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc góp phần cùng quân, dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước hôm nay.

Những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị số 05 (nay là Chỉ thị số 04) của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh đã cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua sáng tạo như: “Giữ vững thế trận lòng dân” với 3 nội dung “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin”; “Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hóa vì nhân dân phục vụ”; Kế hoạch hành động số 92 về “Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ kỷ cương phép nước; phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh đã luôn tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp, kiểm tra, giám sát của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị, nhất là người đứng đầu trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy trình, chế độ công tác, quy định về điều lệnh CAND trong toàn lực lượng, nhất là đối với các lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.

Hàng năm, Giám đốc Công an tỉnh đều lựa chọn những nội dung trọng tâm, những khâu khó, những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự (ANTT) cũng như trong công tác xây dựng lực lượng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn lực lượng. Qua đó đã tạo ra những bước đột phá mới trong tất cả các mặt công tác. Nổi bật là đã tham mưu cho cấp ủy - chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh luôn được đảm bảo ổn định, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp; bắt, xử lý hàng chục đối tượng phản động, được Bộ Công an nhiều lần gửi thư khen, biểu dương, là điển hình trong toàn quốc về đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, ban hành Đề án “Ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác công an”, triển khai nhiều phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác; xây dựng, triển khai “Giải pháp cấp căn cước công dân lưu động”, trang cấp hệ thống máy cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho các đơn vị công an cấp huyện; tổ chức lực lượng làm thêm ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật cấp được trên 50 nghìn thẻ căn cước cho nhân dân.

Các đơn vị đã xây dựng tiêu chí, chọn những việc làm cụ thể, thiết thực vì nhân dân phục vụ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, coi đây là những việc làm cụ thể để học tập và làm theo lời Bác. Qua đó đã có nhiều việc làm tốt, ý nghĩa, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân dân, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, như: “Mỗi tuần làm một việc tốt vì dân”; “không để nhân dân phải ra về nếu không giải quyết được thủ tục hành chính”; phong trào “Tiếng kẻng bình yên”... Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt; tham gia đóng góp hàng tỷ đồng vào quỹ “Phòng chống thiên tai”, “Vì người nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội”; phát động nhiều chương trình tình nguyện như: “Đông ấm vùng cao”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”...

Học tập và làm theo lời Bác bằng những nội dung và cách làm cụ thể, sáng tạo, Công an Thanh Hóa đã và đang tạo ra sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Nội bộ đoàn kết thống nhất; vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và CBCS đối với công việc và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt. ANTT trên địa bàn tỉnh luôn giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và các vụ việc phức tạp, nổi cộm, hình thành “điểm nóng”. Tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt trên 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%; hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí; công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, quy chế, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm trong công việc, văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của CBCS, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên.

Lam Sơn (Công an tỉnh)