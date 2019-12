Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2019

Chiều 16-12, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Dạ Lan (TP Thanh Hóa), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt và tiệc chúc mừng các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa nhân dịp lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2019.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo TP Thanh Hóa. Về phía Giáo phận Công giáo Thanh Hóa, có Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Quản xứ Phúc Lãng.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã gửi tới Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào công giáo trong tỉnh lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đón năm mới 2020 nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó, có những khó khăn rất lớn, như: Lũ ống, lũ quét ở các huyện Quan Sơn, Mường Lát, dịch bệnh tai xanh, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực, mà những năm trước đây chưa đạt được. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tới 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và nhiều khả năng đứng đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 27.359 tỷ đồng, tăng khoảng 6,51 lần so với năm 2010. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại tiếp tục tăng trưởng mạnh và có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Trong đó, giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì vị trí nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Thi học sinh giỏi Quốc gia khối trung học phổ thông, học sinh tỉnh ta đạt 65 giải, trong đó có 7 giải nhất, đứng thứ 4 cả nước. Đặc biệt thi Olympic quốc tế, học sinh Thanh Hóa giành được 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc, là kết quả cao nhất từ trước đến nay. Thể thao thành tích cao đứng thứ 4 trong cả nước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm và phát huy. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế cuả tỉnh. Trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp lớn của đồng bào công giáo. Bằng những hành động thiết thực, đồng bào công giáo trong tỉnh đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc và đồng bào công giáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, khẳng định: Thanh Hóa đang kết thúc năm 2019 với nhiều thành công và thắng lợi, đồng thời, bước sang năm 2020 với tâm thế mới “Tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn”. Đây là kết quả của năm 2019 và những năm trước đây đã đạt được, cũng như các điều kiện cho sự phát triển. Với điều kiện của tỉnh ta hiện nay, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc và đồng bào công giáo tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh để năm 2020 tình ta có nhiều thành công hơn nữa, từng bước hiện thực hóa “Khát vọng thịnh vượng”.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đối với Giáo phận Công giáo Thanh Hóa và bà con giáo dân trong tỉnh. Đồng thời khẳng định, Giáo phận Công giáo Thanh Hóa tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa.

Trần Thanh