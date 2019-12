Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trên biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương cùng với nhân dân bản Xắng Hằng, xã Yên Khương (Lang Chánh) dọn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Hiếu

Từ năm 2010, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo Kết luận số 50 về việc “Xóa điểm trắng đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép trên các xã biên giới phía Tây của tỉnh”.

Theo đó, BĐBP tỉnh đã triển khai điều động, phân công đảng viên ở các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng ở tất cả các chi bộ thôn bản giáp biên giới.

Nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể của tỉnh, diện mạo các xã biên giới đã có được những bước khởi sắc đáng mừng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, các xã biên giới vẫn còn nhiều mặt hạn chế, đó là: Tập quán lạc hậu; tỷ lệ đói nghèo cao; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của cấp ủy, chính quyền của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế... Chính vì vậy, các thế lực thù địch đã lợi dụng không ngừng tăng cường chống phá, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc tại địa bàn biên giới.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định: Muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trước hết phải xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt, trong đó xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là một trong những yếu tố then chốt. Trước tình hình trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Sau khi rà soát, đánh giá thực tế chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã biên giới, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ra Kết luận số 55 về tăng cường cán bộ BĐBP giữ chức phó bí thư đảng ủy 16 xã biên giới. Đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, giúp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ xã, chi bộ bản được nâng lên rõ rệt từ khâu ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết đến chấp hành quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt Đảng... HĐND, UBND các xã biên giới đã thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tạo được sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương. Phương pháp, tác phong công tác, ý thức trách nhiệm và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đã chuyển biến tích cực theo hướng sát dân, gần dân và có trách nhiệm hơn với dân. Từ năm 2010, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo Kết luận số 50 về việc “Xóa điểm trắng đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép trên các xã biên giới phía Tây của tỉnh”. Theo đó, BĐBP tỉnh đã triển khai điều động, phân công đảng viên ở các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng ở tất cả các chi bộ thôn bản giáp biên giới. Đặc biệt là đã điều động phân công 20 đồng chí đảng viên cùng với các đồng chí đảng viên địa phương vào thành lập các chi bộ lâm thời trực tiếp cùng ăn, cùng ở tại 20 bản người dân tộc Mông chưa có đảng viên để thực hiện nhiệm vụ chính là phát hiện, bồi dưỡng, vận động các quần chúng ưu tú người dân tộc Mông phấn đấu kết nạp vào Đảng. Sau gần 10 năm triển khai kết luận 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BĐBP tỉnh đã tổ chức vận động được gần 50 người đồng bào dân tộc Mông vào Đảng và xóa được điểm trắng đảng viên tại các bản vùng cao biên giới.

Xác định rõ mối quan hệ tương hỗ giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh, nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đồn biên phòng tập trung xây dựng mô hình phát triển kinh tế, từ đó tổ chức các cuộc hội thảo tham quan mô hình cho chính quyền, đoàn thể và nhân dân các xã biên giới, nhân rộng mô hình bằng cách hỗ trợ giống, vốn sản xuất và tuyên truyền, hướng dẫn giúp đỡ đồng bào học tập và làm theo. Tiêu biểu là mô hình trồng cây ngô lai một năm 2 vụ trên miền núi cho năng suất cao của Đồn Biên phòng Pù Nhi, Tam Chung; mô hình chuyển đổi phương thức canh tác lúa nương rẫy sang trồng lúa nước của Đồn Biên phòng Tam Thanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Mường Mìn; mô hình khoanh nuôi tập trung của Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, Quang Chiểu; mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi lợn cỏ, nuôi dê của Đồn Biên phòng Yên Khương, Bát Mọt... Thực hiện cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” do Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, các đơn vị đã phối hợp xây dựng được nhiều công trình dân sinh cho đồng bào khu vực biên giới. Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã chủ động mở hàng trăm lớp học xóa mù chữ, tái mù chữ cho hàng nghìn học viên; phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám, chữa bệnh cho hàng chục nghìn lượt người, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chương trình phối hợp hoạt động với các ban, ngành và chính quyền các địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ tư pháp cho nhân dân; tham gia củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các hội, ngành hướng về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về dân tộc và tôn giáo trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, các lực lượng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh; trọng tâm là xây dựng các thôn bản vững mạnh; xây dựng đội ngũ bí thư, trưởng bản về phẩm chất, năng lực, tác phong công tác. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới”; xây dựng các cụm dân cư an toàn, thôn bản an toàn; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, làm nền tảng vững chắc để xây dựng khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh, ổn định và phát triển trong tình hình mới.

Minh Hiếu