Bộ đội Biên phòng tỉnh vững vàng trên trận tuyến biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Trung Lý, huyện Mường Lát hướng dẫn đồng bào dân tộc Mông kỹ thuật nuôi dê. Ảnh: Xuân Thủy (BĐBP tỉnh)

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh trên hai tuyến biên giới, vùng biển.

Vì vậy cơ sở hạ tầng có những chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố; kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, đời sống đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Đồng bào các dân tộc trên hai tuyến biên giới, vùng biển có truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, chịu khó, luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

Tuy vậy, hiện nay đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên hai tuyến biên giới, vùng biển còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo, tỷ lệ tái mù chữ vẫn còn cao; tình hình di cư tự do, nạn chặt phá rừng đầu nguồn, truyền đạo trái pháp luật, các loại tội phạm về ma túy, mua bán người qua biên giới còn diễn biến phức tạp. Trên tuyến biên giới biển, các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam của tàu cá nước ngoài thường xuyên lấn át ngư trường, đe dọa ngư dân ta; tình trạng sử dụng thuốc nổ, xung kích điện, tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư lưới cụ, buôn lậu và gian lận thương mại còn xảy ra. Tình hình khiếu kiện liên quan đến bồi thường đất đai, ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng tiềm ẩn những nguy cơ làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp chủ động đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác biên phòng, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng (VĐQC), để nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng ở khu vực biên giới, vùng biển tuyên truyền cho nhân dân nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển năm 1982; các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, các văn bản pháp lý về chủ quyền lãnh thổ với các nước láng giềng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Công tác tuyên truyền đối ngoại được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân, chính quyền và BĐBP với nhân dân, chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Đến nay đã duy trì tốt hoạt động kết nghĩa được 17 cặp bản hai bên biên giới; hoạt động kết nghĩa giữa 5 Đồn Biên phòng tỉnh Thanh Hóa với 3 Đại đội bảo vệ biên giới của bạn Lào; thực hiện “Nâng bước em tới trường” BĐBP tỉnh đỡ đầu 95 em học sinh có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng 500.000 đồng, trong đó có 11 em học sinh Lào; thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” các đơn vị đã nhận nuôi 9 cháu; phong trào “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng 220 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 4 công trình dân sinh tặng cho đồng bào khu vực biên giới, trị giá trên 7 tỷ đồng. Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 2.677 con bò giống cho 2.677 hộ nghèo trên biên giới; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp lễ, tết trị giá hàng chục tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.270 người dân; nhắn 4.960 tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Thực hiện Chỉ thị số 681 của Đảng ủy BĐBP, đến nay các đơn vị đã triển khai 542 đảng viên được phân công phụ trách giúp đỡ 2.787 hộ gia đình. Vận động được 1 tập thể, 19 hộ gia đình, 90 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc: 141 tổ/523 tổ viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Vận động thành lập tổ tàu thuyền an toàn được 441 tổ/3.585 tàu, thuyền/11.157 thành viên; tổ tự quản bến bãi an toàn 63 bến bãi/679 thành viên; tổ tự quản an ninh trật tự 443 tổ/1.869 thành viên; tổ nuôi trồng thủy sản an toàn 2 tổ/54 thành viên.

Nhận thức sâu sắc việc xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các đồn biên phòng đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và mở lớp học tiếng Lào cho các đối tượng ở khu vực biên giới, trọng tâm là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người có uy tín, già làng, trưởng bản. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn, giới thiệu đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ BĐBP cho các xã biên giới, giới thiệu đảng viên ở các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Đến nay có 17 cán bộ tăng cường giữ chức phó bí thư đảng ủy các xã biên giới, 4 đồng chí tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn bản, 17 đồng chí cán bộ thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”.

Để khắc phục những khó khăn của đồng bào trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bằng nhiều cách làm khác nhau, BĐBP đã và đang góp phần tích cực giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất, cải thiện đời sống, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, chăn nuôi trồng trọt... góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên biên giới.

Hiện nay các thế lực thù địch tăng cường đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, kết hợp với “Bạo loạn lật đổ” để chống phá cách mạng nước ta, trong đó địa bàn biên giới là trọng điểm. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên hai tuyến biên giới tỉnh nhà, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, BĐBP tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, VĐQC nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, VĐQC để nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự đổi mới phát triển của quê hương, đất nước, thấy rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, phần tử xấu, đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, làng, bản ngày càng vững mạnh và phát triển.

Hai là: Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, VĐQC, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh và có nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh gắn chặt với thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Tập trung xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác VĐQC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Nguyễn Văn Thú

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, BĐBP tỉnh