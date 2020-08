Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp với công an Đồn Cửa khẩu Nậm Xôi (Lào) tuần tra bảo vệ mốc giới.

Xác định biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (ANBGQG) là nhiệm vụ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; trong đó, lực lượng vũ trang là nòng cốt, bộ đội biên phòng (BĐBP) là chuyên trách, trong những năm qua, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 213,6 km đường biên giới đất liền, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) và 102 km bờ biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ ANBGQG, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG, thường xuyên phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo ANBGQG gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh vững chắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường 17 đồng chí cán bộ biên phòng giữ chức phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn biên giới và phân công 542 đảng viên các đồn biên phòng phụ trách, giúp đỡ 2.787 hộ gia đình ở khu vực biên giới; nhận đỡ đầu cho 95 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 9 cháu làm con nuôi đồn biên phòng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xử lý tốt các vụ việc xảy ra; củng cố kiện toàn 2 chi bộ thuộc các thôn, bản đồng bào dân tộc Mông, 2 chi bộ vùng tôn giáo ven biển, 13 chi đoàn thanh niên cơ sở, 7 chi hội phụ nữ thôn, bản; qua đó góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG.

Cùng với tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy đồn tích cực phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự, hải quan, cảng vụ hàng hải... xây dựng quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trên hai tuyến biên giới. Nổi bật trong công tác phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng là thực hiện có hiệu quả các đề án của UBND tỉnh triển khai trên khu vực biên giới như: Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa; tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa; giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo và kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa.

Qua hoạt động của lực lượng BĐBP và các lực lượng trên hai tuyến biên giới, nhiều năm qua chủ quyền, an ninh biên giới luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, trình độ dân trí được nâng lên, kinh tế - xã hội từng bước phát triển. Các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn, nhưng với bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, ý chí quyết tâm cao trong đấu tranh với các loại tội phạm. Riêng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị của BĐBP tỉnh đã bắt, xử lý 139 vụ/165 đối tượng, tang vật thu: 7 bánh hê-rô-in; 78.144 viên ma túy tổng hợp; 6,01 kg ma túy đá; 36,49 kg thuốc nổ; 1.143 kíp nổ và nhiều tang vật khác; thu nộp ngân sách 351 triệu đồng; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt 4 vụ/6 đối tượng, thu 40 bánh hê-rô-in, 36.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền, giáo dục Nhân dân hiểu rõ niềm vinh dự, tự hào và vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG. Cùng với đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết với Nhân dân ở khu vực biên giới; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới; tuyên truyền và phổ cập kiến thức quốc phòng, an ninh cho Nhân dân; phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG và thực hiện tốt các chương trình, phong trào ở địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và an ninh Nhân dân ở khu vực biên giới.

Minh Hiếu