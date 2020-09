Bộ đội biên phòng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên biển

Thanh Hóa có bờ biển dài 102km, diện tích vùng biển khoảng 23.000 km2, có 7 cửa lạch nhỏ thuận tiện cho việc ra vào của tàu thuyền. Có 6 huyện, thị xã, thành phố với 42 xã, phường ven biển; toàn tỉnh có 7.324 phương tiện nghề cá, với 26.616 lao động. Ngành nghề chủ yếu là: lưới kéo, lưới vây, lưới rê, nghề câu, trong đó có 104 tàu làm nghề dịch vụ. Ngư trường đánh bắt chủ yếu ở ven bờ của tỉnh và khu vực Vịnh Bắc bộ. Ngoài ra có khoảng hơn 1.000 phương tiện các tỉnh ngoài thường xuyên hoạt động và cư trú dài ngày trên vùng biển Thanh Hóa.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên biển.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự trên biển, trong 5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biển triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo”. Trong công tác tuyên truyền, lãnh đạo chỉ huy các đồn biên phòng tuyến biển chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương ven biển trực tiếp xuống địa bàn 43 xã, phường, tuyên truyền, vận động từng hộ, từng chủ tàu chấp hành các quy định của pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập trung tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm quy định khai thác trên biển, khuyến nghị của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam nhằm khắc phục thẻ vàng của EU; phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm, sản xuất, phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; không mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chất độc, xung kích điện khai thác thủy sản; không trộm cắp ngư lưới cụ... Với nhiều hình thức tuyên truyền như: Phát tờ rơi, viết cam kết, tư vấn pháp lý, hòa giải cơ sở, thi tìm hiểu pháp luật về biển đảo; kết hợp phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm; củng cố nâng cao chất lượng các tổ, đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển... Qua 5 năm (2015-2020) đã tổ chức tuyên truyền được 665 buổi/55.000 lượt người tham gia, in phát 24.000 cuốn tài liệu pháp luật, 95.000 tờ gấp pháp luật.

Trong công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh tội phạm, BĐBP tỉnh đã thường xuyên nắm thông tin từ các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, đồng thời phối hợp trao đổi tình hình với Hải quân vùng I, Cảnh sát biển vùng I, Hải đoàn 38 BĐBP để tổ chức tuần tra chung trên biển được 14 lần, kịp thời phát hiện, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý tốt tình huống tìm kiếm cứu nạn. Trong những năm gần đây, tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình trên, từ năm 2016 đến nay, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với Hải đoàn 38 BĐBP, Cảnh sát biển vùng I, Hải quân vùng I tổ chức ngăn chặn, xua đuổi 864 lượt tàu lạ xâm phạm chủ quyền khai thác hải sản, giữ vững và bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

Để giữ vững an ninh trật tự vùng biển và các địa phương ven biển, BĐBP tỉnh đã tăng cường gần 2.300 lượt cán bộ xuống địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (đặc biệt là Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu du lịch ven biển như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa...) để nắm tình hình, thu thập tài liệu, bổ sung hồ sơ điều tra cơ bản phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Song song với đó, BĐBP tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cửa sông, cửa lạch, vùng nước, các công trình biển, đường ống dẫn dầu 35 hải lý của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và trên biển. Cùng với công tác tuần tra, BĐBP tỉnh đã tổ chức vận động 5.635 cá nhân và 3.501 hộ gia đình ký cam kết không xuất cảnh ra nước ngoài lao động trái phép; hướng dẫn Nhân dân cách nắm tình hình, phát hiện và tố giác tội phạm qua đường dây nóng. Qua đó, người dân đã cung cấp khoảng 1.980 tin liên quan, trong đó có 1.581 tin có giá trị phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền và đấu tranh phòng chống tội phạm; quản lý chặt chẽ hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác lập 26 chuyên án và 112 kế hoạch nghiệp vụ, khởi tố 282 vụ/307 đối tượng, trong đó có 205 vụ/217 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, thu giữ 1.075 gam heroin, 107 gam ma túy tổng hợp, 67 gam ma túy đá và nhiều tang vật khác. Xử lý 72 vụ/84 đối tượng, thu 892 kg thuốc nổ, 2 tấn tiền chất thuốc nổ, 6.428 kíp nổ, 4.991m dây cháy chậm, 31 quả mìn tự tạo, 85 kg pháo và nhiều tang vật khác.

Để giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới, BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân và nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với xây dựng địa bàn an toàn, làm chủ, khu vực phòng thủ biển, đảo vững chắc; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác trong phòng chống tội phạm của Nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo để giữ vững chủ quyền vùng biển quốc gia.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh