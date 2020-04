Bộ CHQS tỉnh chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị bữa cơm cho công dân tại khu cách ly. Ảnh: Ngọc Lê

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ngày qua với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tiếp nhận, cách ly hàng ngàn lượt công dân người Việt Nam và nước ngoài, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao .

Gần 2 tháng nay, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh được giao nhiệm vụ đảm bảo hậu cần tại khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc Trường Đại học Hồng Đức. Số công dân đông, thành phần đa dạng, tâm lý các công dân khi mới về cơ sở cách ly còn hoang mang, lo lắng. Song với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, cán bộ, chiến sĩ và các y, bác sĩ phục vụ khu cách ly đã không quản ngày đêm, đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từng công dân để có phương án xử lý phù hợp.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, Chính trị viên khung phòng dịch khu cách ly, cho biết: “Chúng tôi vừa tiếp nhận thêm 170 công dân về cách ly tại trung tâm. Các công dân chủ yếu đang học tập, công tác, lao động từ Lào về, trong đó có 116 nam, 54 nữ ở 8 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chúng tôi cố gắng bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ người dân. Tuy nhiên, ngày đầu mới vào cách ly, một số người có biểu hiện tư tưởng buồn chán, hoang mang, do vậy cán bộ, chiến sĩ khung phòng dịch vừa làm nhiệm vụ phục vụ, thăm khám, vừa tuyên truyền, vận động người dân cách phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời giải thích để mọi người hiểu, ủng hộ chủ trương cách ly của tỉnh và Nhà nước để đề phòng, ngăn ngừa dịch lan rộng, bùng phát".

Là một trong những người trực tiếp phục vụ, tiếp xúc với những công dân được cách ly, Thiếu tá Lê Đình Cương, phụ trách quân y khung phòng dịch khu cách ly chia sẻ: “Việc tiếp xúc với những người đang cách ly cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro lây nhiễm. Vì vậy, các chiến sĩ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng đồ bảo hộ như quần áo, găng tay, mũ đội, khẩu trang và duy trì khoảng cách an toàn, để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo xuống mức thấp nhất có thể. Về tâm lý, nói thật là lúc đầu cũng lo lắng lắm, nhưng là những người lính, nhiệm vụ nào được giao cũng phải nỗ lực hoàn thành. Nếu dịch không được không chế, người nhiễm bệnh có thể là mình, rồi đến gia đình mình và cả cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng làm tốt công việc của mình, nên mỗi lần tiễn mọi người hết thời gian cách ly, hạnh phúc trở về nhà cũng là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ khung phòng dịch, vì thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Với phương châm “sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người dân như những người thân trong gia đình” công tác đảm bảo hậu cần cho công dân được Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm. Những khay cơm nóng sốt, đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thêm ấm lòng người dân trong đại dịch. Thấu hiểu được nỗi vất vả của các y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ phục vụ cách ly, trong những ngày qua, công dân đều chấp hành nghiêm các quy định của khu cách ly, chủ động ý thức đảm bảo vệ sinh và an toàn cho cá nhân và cộng đồng giảm đi những áp lực vòng ngoài cho những người chăm sóc phục vụ mình. Đại úy Nguyễn Thanh An, bộ phận đảm bảo hậu cần khung phòng dịch, khu cách ly Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Cơ quan hậu cần thường xuyên đấu mối với Sở Y tế của tỉnh tìm nguồn thực phẩm đáng tin cậy, nhà cung cấp uy tín, được Sở Y tế xác nhận đưa vào khu cách ly để chế biến thức ăn cho công dân đảm bảo định lượng, chất lượng để công dân được cách ly có sức khỏe tốt nhất".

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phùng Văn Hoàng, quê ở Thái Nguyên trở về từ Lào cho biết: “Tại nơi cách ly, chúng tôi được quan tâm, chăm sóc chu đáo đến từng bữa cơm, giấc ngủ, các điều kiện sinh hoạt được đảm bảo đầy đủ cả về tinh thần và vật chất. Sự quan tâm, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ ở khu cách ly đã khiến tôi có cảm giác như mọi người là một gia đình. Trở về nước trong hoàn cảnh dịch bệnh ở nước ngoài bùng phát dữ dội, chúng tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm đồng bào thật ấm áp. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Chính phủ, Nhà nước, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan chức năng vì sự chuẩn bị hết sức chu đáo đối với việc đảm bảo sức khỏe người dân trong thời gian phòng, chống dịch bệnh”.

Số lượng người trở về từ các địa phương càng lớn thì đồng nghĩa với lượng công việc mà những người lính trên tuyến đầu chống dịch sẽ càng vất vả, nhưng họ không bao giờ lùi bước. Khắc phục khó khăn, gian khổ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh là mong muốn, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh - những chiến sĩ phòng dịch COVID-19.

Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh )