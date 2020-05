Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến tiếp xúc cử tri huyện Tĩnh Gia

Sáng 22-5, tại hội trường UBND xã Trúc Lâm, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh; Lê Thị Hồng, Chuyên viên Ban Quản lý KKTNS và các Khu KCN tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã phía Nam của huyện Tĩnh Gia.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi tình hình đời sống cử tri huyện Tĩnh Gia.

Cùng dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Tĩnh Gia và Ban Quản lý KKTNS và các Khu KCN.

Các đại biểu và cử tri dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh đã thông báo tới đông đảo cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng năm 2020.

Cử tri huyện Tĩnh Gia vui mừng phấn khởi trước những kết quả toàn diện mà tỉnh đạt được trong 4 tháng năm 2020, đồng thời tin tưởng vào việc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền Nhân dân trong toàn tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Cử tri huyện Tĩnh Gia cũng đánh giá cao việc HĐND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh và các cấp các ngành, địa phương đã tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh và gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 22.

Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri huyện Tĩnh Gia đã phản ánh tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các đại biểu HĐND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh ở cơ sở. Trong đó, nhiều cử tri ở các xã thuộc địa bàn KKTNS nêu thực trạng một số khu dân cư bị ngập úng, ô nhiễm môi trường do nằm xen với các dự án đầu tư đang triển khai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm; đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn ở xã Mai Lâm và một số xã trên địa bàn huyện. Việc quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Tùng Lâm; nâng cấp, rải nhựa tuyến đường 2B xã Phú Lâm; nạo vét nơi neo đậu tàu thuyền ở xã Hải Hà; quan tâm xử lý việc xe quá tải chở vật liệu gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường 513; cần có cơ chế chính sách đối với những hộ bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng ở xã Hải Hà. Cử tri cũng phản ánh một số vấn đề nhân dân quan tâm như giải phóng mặt bằng đường cao tốc; đẩy nhanh tiến độ dự án tái định cư cho các hộ thuộc lòng hồ Yên Mỹ, xã Phú Sơn; đầu tư mở rộng khu nghĩa trang ở xã Hải Thượng...

Cử tri huyện Tĩnh Gia phát biểu ý kiến kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri huyện Tĩnh Gia cũng đề xuất, kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành và Ban quản lý KKTNS và các KCN, UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp nghiêm trọng; hỗ trợ kinh phí tu sửa, bảo dưỡng hạ tầng các khu tái định cư; thu hồi đất dứt điểm đối với một số dự án còn dang dở. Tổ chức nạo vét luồng lạch vào các cảng và bến cá ven biển; đầu tư nâng cấp sửa chữa và mở rộng một số tuyến giao thông trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tĩnh Gia, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cử tri tại hội nghị rất xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tế, thể hiện nguyện vọng tinh thần trách nhiệm vào sự phát triển huyện Tĩnh Gia nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng thời, yêu cầu huyện Tĩnh Gia và Ban quản lý KKTNS và các KCN tỉnh cần quan tâm giải quyết thấu tình, đạt lý tạo đồng thuận cao trong nhân dân

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã phân tích, giải thích cụ thể từng vấn đề mà cử tri huyện Tĩnh Gia kiến nghị và yêu cầu huyện Tĩnh Gia phối hợp với Ban quản lý KKTNS và các KCN tỉnh cần rà soát, tổng hợp tất cả những vướng mắc mà cử tri nêu, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết kịp thời. Trong đó, cần phải tập trung giải quyết đường giao thông vào bản Đồng Lách, xã Tân Trường; quan tâm giải quyết khu công nghiệp số 4 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Những vấn đề liên quan đến tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp để chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tập trung giải quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng thông tin thêm tới cử tri những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 được quốc tế đánh giá cao. Đối với tỉnh ta, cũng do tác động của dịch COVID-19 nên nhiều lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng. Song với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực. Nổi bật là các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế như: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,52% (GRDP), giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách nhà nước huy động vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu đều tăng khá.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 933 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã chúc mừng Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia. Đồng chí nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vui của riêng huyện Tĩnh Gia, mà là miền vui chung Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thông tin tới cử tri huyện Tĩnh Gia về một số định hướng lớn để tạo đà cho tỉnh Thanh Hóa phát triển trong thời gian tới và nêu rõ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, xác định Tĩnh Gia, Nghi Sơn tiếp tục là đầu tàu kinh tế hết sức quan trọng để kéo con tàu Thanh Hóa đi lên, không những chỉ có riêng Thanh Hóa mà còn kéo cả kinh tế của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và các tỉnh vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ đi lên.

Cùng với những định hướng lớn cho sự phát triển của Thanh Hóa trong giai đoạn tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thông tin về những nội dung chính trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và trân trọng đề nghị cán bộ, đảng viên và cử tri huyện Tĩnh Gia tiếp tục nghiên cứu góp ý vào dự thảo báo cáo Chính trị để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, trong dự thảo báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tĩnh Gia, Nghi Sơn luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh và đề cao và xem đây là động lực cho sự tăng trưởng của tỉnh. Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tĩnh Gia cần xác định rõ “Nghi Sơn, Tĩnh Gia vì Thanh Hóa và Thanh Hóa cũng vì Nghi Sơn, Tĩnh Gia”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa trong tương lai.

Minh Hiếu