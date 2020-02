Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân từ Trung Quốc trở về

Chiều 6 - 2, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, giám sát dịch tễ người Việt Nam lao động tại Trung Quốc trở về nước, ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng (Trường ĐH Hồng Đức).

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, giám sát dịch tễ người Việt Nam lao động tại Trung Quốc trở về nước, ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra khu vực đăng ký tiếp nhận người Việt Nam lao động tại Trung Quốc về nước.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị để tiếp nhận, giám sát dịch tễ người Việt Nam lao động tại Trung Quốc trở về nước do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm nhận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao việc UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai các phương án tiếp nhận bố trí việc lưu trú, sinh hoạt nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Dịch Corona rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, được Tổ chức Y tế thế giới công bố dịch trên toàn cầu, vì vậy cần phải thực hiện nghiêm công tác tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn của ngành y tế. Cùng với đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thấy được nguy cơ của việc lây lan dịch bệnh và có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo các ngành đã thực hiện tốt công tác phòng chống và điều trị người nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên trước những diễn biến phức tập của dịch bệnh bệnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các ngành, các địa phương cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân. Trước yêu cầu của Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao cho tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận người Việt Nam lao động tại Trung Quốc trở về nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu UBND tỉnh và các ngành chức năng cần tập trung phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp nhận và thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế.

Công tác phun tiêu độc khử trùng được triển khai khẩn trương

Quan tâm bồi dưỡng kiến thức, cũng như tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tiếp xúc với những người Việt Nam lao động tại Trung Quốc trở về nước. Các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự xây dựng kế hoạch cụ thể, đặt ra các tình huống để xử lý nhất là phương án vận chuyển, ổn định an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân …

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt để tiếp nhận người lao động.

Thực hiện quản lý nghiêm không để người nghi có mầm bệnh tiếp xúc bên ngoài, thực hiện đúng quy trình quản lý cách ly 14 ngày. Trong thời gian cách ly cần đảm bảo đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng cách ly. Cần quan tâm đến chế độ chính sách cho những người trực tiếp tham gia trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Tại nơi tiếp nhận, giám sát dịch tễ người Việt Nam lao động tại Trung Quốc trở về nước cần xây dựng nội quy, lịch trình thời gian sinh hoạt cụ thể để người cách ly tuân thủ theo quy định, thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình trạng sức khỏe của người lao động nhằm phát hiện, kịp thời cách ly người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút Corona và đề xuất các biện pháp xử lý.

Minh Hiếu