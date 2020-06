Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chiều 29-6, tại TP Sầm Sơn, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã có buổi tiếp xã giao ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi tiếp, có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến bày tỏ sự vui mừng được đón ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cộng sự đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, giới thiệu tổng quát về điều kiện vị trí địa lý cũng như tiềm năng, thế mạnh mà tỉnh Thanh Hóa đang có. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với vị trí địa chính trị, địa kinh tế Thanh Hóa có đầy đủ các loại địa hình, các hệ sinh thái, đó là đồng bằng, miền núi, trung du và ven biển, Thanh Hóa có vị trí khá thuận lợi về giao thông với đủ các loại hình gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy... Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa có Khu Kinh tế Nghi Sơn đang thu hút nhiều nhà đầu tư đến đầu tư tại Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa có truyền thống lịch sử 991 năm, với nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp, nhiều di tích lịch sử văn hoá có giá trị như: Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia Lam Kinh; các bãi biển đẹp như: Sầm Sơn, Hải Tiến... Thanh Hóa cũng là vùng đất hiếu học và có trường THPT Chuyên Lam Sơn có nhiều giải quốc tế cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin tới ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 năm gần đây, nhất là công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Vừa qua, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, tại Hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án, trong đó, có 1 dự án của tập đoàn Millenium Energy của Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có một số nhà đầu tư của Hoa Kỳ đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, du lịch...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến tặng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chiếc trống đồng thể hiện nền văn hóa Đông Sơn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam quan tâm hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa về các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại đối với thị trường và đối tác Hoa Kỳ; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, đối tác Hoa Kỳ tới thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Tập trung kêu gọi các nhà đầu tư Hoa Kỳ tập trung nghiên cứu, xem xét đầu tư vào các lĩnh vực gồm: dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo... Giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ. Tạo điều kiện để tỉnh Thanh Hóa tiếp cận các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch. Quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để Thanh Hóa nhận được các dự án tài trợ từ các quỹ Đại sứ, chương trình, dự án của Hoa Kỳ.

Thay mặt đoàn công tác, ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cảm ơn sự tiếp đón chân tình và nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, bày tỏ rất ấn tượng về truyền thống, lịch sử và sự thân thiện của người dân Thanh Hóa. Ngài Daniel Kritenbrink cũng thông tin về hoạt động của đoàn tại Thanh Hóa, nhất là việc đoàn đang quan tâm đến giáo dục để hỗ trợ cho những học sinh giỏi có điều kiện học tập tại Hoa Kỳ. Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng rất ấn tượng về buổi gặp gỡ của đoàn Cựu chiến binh của Thanh Hóa và đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ gặp gỡ nhau tại cầu Hàm Rồng lịch sử.

Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thông tin về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao, đây là dấu mốc lịch sử quan trọng của hai nước. Đồng thời, thông tin đến một số lĩnh vực và nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm có thể đầu tư vào Thanh Hóa đó là lĩnh vực: Năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, công nghệ thành phố thông minh... Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ thiện chí sẽ quan tâm hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư để tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các doanh nghiệp, đối tác Hoa Kỳ tới thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa, nhằm thúc đẩy mối quan hệ, phát triển thương mại giữa tỉnh Thanh Hóa và Hoa Kỳ lên tầm cao mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến rất trân trọng cảm ơn những ấn tượng tốt đẹp của ngài Đại sứ và các cộng sự đối với đất và người dân Thanh Hóa. Đồng chí mong Đại sứ quan tâm hỗ trợ để các đơn vị chức năng đầu tư thương mại, để học sinh Thanh Hóa sang Hoa kỳ học tập nhiều hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và các cộng sự sẽ hiểu rõ hơn được tiềm năng thế mạnh và tình cảm của đất và người dân Thanh Hóa. Hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và Đại sứ quán Hoa Kỳ nói riêng, giữa tỉnh Thanh Hóa và Hoa Kỳ nói chung có nhiều thay đổi và phát triển ngày càng tốt đẹp. Chúc cho chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cộng sự thành công tốt đẹp.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và công sự thăm trường mầm non xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương.

Trước đó, ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cộng sự đã đến tham quan di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ; dự lễ khánh thành dự án tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía nam Thành nhà Hồ do Quỹ bảo tồn văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ tài trợ; thăm trường mầm non xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương do Hoa Kỳ tài trợ; đến thăm cầu Hàm Rồng.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cộng sự cùng các Cựu chiến binh Thanh và Cựu chiến binh Hoa Kỳ thăm cầu Hàm Rồng.

Trong chương trình thăm và làm việc ngài đại Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và các cộng sự sẽ đến thăm và nói chuyện với học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn; học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh.

Minh Hiếu