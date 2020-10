Bí thư chi bộ đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước

Ông Lê Duy Ba, bí thư chi bộ thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm trao đổi về các phong trào thi đua yêu nước với đoàn viên, thanh niên.

Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP Thanh Hóa triển khai hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó có ông Lê Duy Ba, bí thư chi bộ thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quảng Tâm, tháng 2-1975, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Lê Duy Ba lên đường nhập ngũ. Sau khi miền Nam được giải phóng, người lính trẻ quay trở lại đơn vị Đại đội 20, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, thuộc Quân đoàn 1, đứng chân trên địa bàn TP Tam Điệp (Ninh Bình). Hơn 15 năm công tác trong quân đội, vì điều kiện sức khỏe, năm 1990 Lê Duy Ba trở về nghỉ chế độ bệnh binh. Tại quê hương, ông Ba tiếp tục tham gia công tác với vai trò công an viên, rồi sau đó đảm nhận chức Phó trưởng Công an xã Quảng Tâm. Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tích cực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Đây cũng là lý do mà ông Ba nhận được sự tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Quang Trung. Sau 2 nhiệm kỳ làm trưởng thôn, đến năm 2017, ông được các đảng viên trong chi bộ thôn tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ.

Thôn Quang Trung có 338 hộ dân, với 1.283 nhân khẩu. Còn chi bộ thôn có 38 đảng viên. Trên cương vị bí thư chi bộ thôn, ông không chỉ nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, mà còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nhờ vậy, những năm qua, thôn Quang Trung luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của xã Quảng Tâm. Năm 2012, thôn bắt tay vào XDNTM với không ít khó khăn, nhất là việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi đó, với vai trò trưởng thôn, ông đã cùng với các đồng chí trong chi ủy bàn bạc, thống nhất chủ trương huy động sức dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Ba đã cùng với các đồng chí trong chi bộ, chi hội trưởng các đoàn thể, ban công tác mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình XDNTM. Thấu hiểu được chủ trương, Nhân dân trong thôn đã đồng thuận tự nguyện đóng góp hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sinh hoạt. Trong các năm 2013 và 2014, Nhân dân thôn tiếp tục đóng góp tiền, ngày công để bê tông hóa 3 tuyến đường giao thông nội thôn, với chiều dài 2 km; kiên cố hơn 1 km kênh mương nội đồng. Đến giữa năm 2013, thôn Quang Trung “cán đích” NTM. Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của chi bộ thôn mà đứng đầu là ông Lê Duy Ba, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Quang Trung lại tiếp tục bắt tay vào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, ông Ba còn cùng với tập thể chi bộ, các đoàn thể, ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh việc đưa cơ giới và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất trên toàn bộ 24 ha đất trồng lúa, rau màu của thôn. Đồng thời, chi bộ thôn cũng tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển dịch vụ thương mại, các ngành nghề mới, tích cực tham gia xuất khẩu lao động. Nhờ vậy, đời sống của người dân thôn Quang Trung đã được nâng lên, với thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm.

Những đóng góp của ông Lê Duy Ba trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao. Mới đây, ông vinh dự là 1 trong 142 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Hòa Bình