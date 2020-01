Bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa dương tính với virus Corona

- Ngày 27/1/2020 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ bệnh nCoV rất cao ở Trung Quốc (ở cấp quốc gia) và nguy cơ cao ở cấp khu vực và toàn cầu. - Các triệu chứng, bao gồm sốt, ho và khó thở. Hầu hết những người bị ảnh hưởng là người già và những người có vấn đề sức khỏe. - Mức độ: WHO khuyến nghị, bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV lây truyền hạn chế từ người sang người. - Khuyến nghị: Việt Nam khuyến nghị người dân không nên đi/đến khu vực đang có dịch tại Trung Quốc nếu không cần thiết. Những người trở về vùng có dịch tại Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. - Số điện thoại đường dây nóng: Hãy gọi số 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.