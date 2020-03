BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung cấp bách

Phụ lục các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế gồm: Công văn số 519/BYT-KCB ngày 6/2/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV. Công văn số 912/BYT-KCB ngày 26/2/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến cơ sở. Công văn số 126/KCB-NV ngày 28/2/2020 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 159/KCB-NV ngày 15/2/2020 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Quyết định số 322 /QĐ-BYT ngày 6/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng virus Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở KCB. Tất cả các văn bản bản này, các cơ sở đều dễ dàng tra cứu trên Cổng thông tin phòng chống dịch bệnh COVID 19 và của Bộ Y tế (Moh.gov.vn).