Báo Đảng địa phương và cuộc chuyển mình trong thời đại số

Cán bộ, phóng viên của báo Đảng địa phương phải thực sự chuyển mình cả tư duy nội dung và quá trình trang bị những kỹ năng mới. Giờ đây, phóng viên của báo phải trở thành những phóng viên đa năng, biết viết nội dung phù hợp với công cụ tìm kiếm (SEO), biết quay video, thậm chí là còn phải biết dựng đồ họa cho báo điện tử.

Trụ sở Báo Thanh Hoá

Trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo Đảng địa phương giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc truyền tải thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân.

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa – Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trong suốt gần 60 năm, các thế hệ làm báo Thanh Hóa đã dấn thân, ý thức, trách nhiệm cao với nghề nghiệp để phản ánh sinh động, chân thực về mọi mặt của tỉnh. Trước xu hướng chuyển động và nhiều thay đổi của đời sống báo chí, đặc biệt là những thách thức đến từ sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số, những người làm báo Đảng địa phương, trong đó có Báo Thanh Hóa phải tự làm mới mình để đáp lại sự tin cậy và kỳ vọng của độc giả.

Nhận diện thách thức

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, truyền thông số ngày càng phát triển mạnh mẽ, mỗi người có thể tiếp cận thông tin nhanh nhất, thậm chí là chỉ mất vài giây sau khi nội dung thông tin được đăng tải và truyền đi trên các hạ tầng kỹ thuật số. Xuất phát từ thực tế đó, các loại hình báo chí truyền thống và những người làm báo luôn phải tự mình đặt ra câu hỏi: Tờ báo của chúng ta, nội dung của chúng ta sẽ đi theo hướng nào? Thậm chí, đây là câu hỏi mà ban biên tập của các tờ báo địa phương phải thường xuyên trăn trở, suy nghĩ để định hình hướng đi cho các ấn phẩm của mình. Trên thực tế, nhiều tờ báo Đảng địa phương đã có sự chuyển mình một cách ngoạn mục trong việc thay đổi mô hình tòa soạn, chiến lược về nội dung và việc truyền tải thông tin trên hạ tầng số. Báo Nghệ An, Báo Hà Tĩnh là những ví dụ điển hình. Mô hình tòa soạn của hai tờ báo đã được tích hợp cả về nội dung, nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin từ báo in, báo điện tử, sản xuất nội dung video và tận dụng lợi thế của mạng xã hội để chuyển tải thông tin nhanh nhất, đa dạng nhất đến với độc giả.

Thanh Hóa là một vùng đất giàu tiềm năng cho hoạt động báo chí bởi tỉnh có đơn vị hành chính nhiều, dân số đông, kinh tế - xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ. Chính vì vậy, những người làm báo Thanh Hóa cũng phải tự nhận thấy những thách thức từ nội tại để thực sự “chuyển mình” trong bối cảnh công nghệ số. Bên cạnh xem báo in là chủ lực, báo điện tử phải được coi là mũi nhọn, đi đầu trên tuyến thông tin thời sự, thông tin phản biện với một đối tượng độc giả trẻ hơn. Phóng viên, nhà báo của Báo Thanh Hóa cũng phải nhận diện và điều chỉnh cả về tư duy nội dung cho từng ấn phẩm, mỗi phóng viên phải “đi nhanh, nghĩ sâu, nhìn xa” trong từng sự kiện báo chí, đặc biệt là những vấn đề gắn liền với sự chỉ đạo, điều hành, quá trình phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Sự chuyển động gắn liền với công nghệ số

Nhận diện rõ những thách thức từ sự phát triển của công nghệ số gắn liền với truyền thông số, những năm qua, Báo Thanh Hóa đã liên tục thay đổi tư duy và xác định cách thức tiếp cận trong việc định hình nội dung của các ấn phẩm. Với lượng phát hành gần 11 nghìn bản báo in hằng ngày, nội dung của tờ báo được thực hiện theo hướng chú trọng các chuyên đề theo từng lĩnh vực của đời sống xã hội; các chuyên đề theo sát sự chuyển động của tỉnh. Các bản điện tử của báo in được tích hợp và đăng tải trên hạ tầng Internet để đến với bạn đọc nhiều hơn, đa dạng hơn. Tờ báo in hằng ngày thực sự trở thành kênh thông tin toàn diện về các vấn đề, sự kiện của tỉnh Thanh Hóa, cung cấp đến bạn đọc toàn bộ thông tin chính trị, kinh tế, xã hội một cách đa dạng, nhiều chiều.

Studio Báo Thanh Hoá

Cùng với việc xác định báo in là chủ lực, Báo Thanh Hóa xác định, báo điện tử là kênh thông tin mũi nhọn theo tiêu chí: Chính xác, nhanh nhạy, kịp thời, toàn diện về tỉnh Thanh. Hệ thống quản trị nội dung (CMS) của tờ báo được xây dựng lại theo hướng hiện đại, thân thiện với độc giả, có khả năng lan tỏa lớn trên nền tảng Internet. Hình thức trình bày của các tác phẩm đa dạng theo hướng đa phương tiện, từ ảnh, video, Infoghaphic, E-Magazine. Nhiều tác phẩm được chú trọng cả về nội dung và hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với bạn đọc. Báo Thanh Hóa cũng đã hợp tác với các đơn vị xây dựng ứng dụng đọc báo trên các thiết bị thông minh, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) trên Internet để các tác phẩm của Báo Thanh Hóa lan tỏa mạnh hơn và đến với nhiều đối tượng độc giả. Để tiết kiệm tài nguyên thông tin và nội dung, báo đang tiếp tục phát triển loại hình video trên nền tảng Internet (đăng trên báo điện tử) đồng thời xây dựng Fanpage Báo Thanh Hóa trên các nền tảng mạng xã hội để chuyển tải thông tin đến nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ.

Trong xu thế chuyển đổi của báo chí thời công nghệ số, nếu yếu tố kỹ thuật và công nghệ có vai trò quan trọng, là phương tiện chuyển tải thông tin nhanh nhất đến bạn đọc thì yếu tố nội dung đóng vai trò quyết định đến sự tiếp cận của độc giả. Nắm bắt được xu thế đó, cán bộ, phóng viên của báo Đảng địa phương phải thực sự chuyển mình cả tư duy nội dung và quá trình trang bị những kỹ năng mới. Giờ đây, phóng viên của báo phải trở thành những phóng viên đa năng, biết viết nội dung phù hợp với công cụ tìm kiếm (SEO), biết quay video, thậm chí là còn phải biết dựng đồ họa cho báo điện tử. Từ thực tiễn đó, trong thời gian tới, Báo Thanh Hóa sẽ tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, trọng tâm là đào tạo kỹ năng chuyên sâu về nội dung cho từng thể loại báo chí đến việc đào tạo kỹ năng quản trị tòa soạn, tư duy đa phương tiện. Cùng với đó, Báo sẽ lựa chọn và xây dựng một đội ngũ biên tập viên, phóng viên có khả năng khai thác các nền tảng mạng xã hội như: youtube, facebook, zalo... trong tổ chức sản phẩm báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện.

Trong quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, sự cạnh tranh của truyền thông số, việc phát hành nội dung thông tin trên nền tảng số là một hướng tiếp cận tất yếu của các tờ báo, đặc biệt đối với báo chí địa phương, bởi vậy, mỗi một tờ báo, mỗi người làm báo cũng phải thực sự chuyển mình, tự đổi mới, tự đào tạo để thích ứng với những thay đổi. Mạng xã hội không thể thay thế báo chí chính thống, nhưng báo chí cũng phải luôn biết thay đổi cách thức tiếp cận độc giả, bởi suy cho cùng, thông tin đến với bạn đọc và sự đánh giá của bạn đọc đối với tờ báo mới định vị và tạo nên vị thế cho tờ báo đó.

Phạm Báu