Bán khẩu trang giá cao, 4 cơ sở bán thuốc ở Thanh Hoá bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh

Nhằm kịp thời xử lý các vi phạm trong sản xuất kinh doanh các loại thuốc, hóa chất, khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh nCoV, từ ngày 2 đến 10-2-2020, Sở Y tế Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, kinh doanh thiết bị vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện các qui định nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, thiết bị vật tư y tế tại một nhà thuốc trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, thiết bị vật tư y tế, ngăn chặn các hiện tượng và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng… các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch như: khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế tại cơ sở kinh doanh thuốc, kinh doanh thiết bị vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 8-2-2020, Sở Y tế đã ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với 4 cơ sở vì có hành vi tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch nCoV. 4 cơ sở đó là: Quầy thuốc số 79 – Chi nhánh Dược phẩm Nông Cống (địa chỉ xóm Cầu Chậm, xã Thăng Long, Nông Cống) do bà Ngô Thị Liên là người phụ trách chuyên môn; Quầy thuốc số 7 – Chi nhánh Dược phẩm Nông Cống (địa chỉ thôn Đông Thọ, xã Vạn Hòa, Nông Cống) do bà Phạm Thị Trang là người phụ trách chuyên môn; Nhà thuốc Thành Kiệt (địa chỉ 117 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) do dược sĩ Trần Thị Hồng Gấm là người phụ trách chuyên môn; Nhà thuốc Anh Giỏi (địa chỉ 95 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) do dược sĩ Nguyễn Trung Thành là người phụ trách chuyên môn.

Các quầy thuốc trên phải ngừng hoạt động kể từ ngày 7-2.

Tô Hà