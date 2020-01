(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Tý , sáng 14 -1 - 2020 , Đ oàn công tác của B an Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) do Đại tá En Un A Nông Nút , Chỉ huy trưởng B an Chỉ huy An tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa.

{publishtime} {title} {lead} {title} Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc tết BĐBP Thanh Hóa Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyềnCanh Tý, sáng 14 -1- 2020, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) do Đại tá En Un A Nông Nút, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy An tỉnh Hủa Phănlàm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa. Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc tết BĐBP Thanh Hóa. Trong không khí vui tươi, đoàn kết, hữu nghị đón chào năm mới Xuân Canh Tý 2020, lãnh đạo hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế- văn hóa - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh ở khu vực biên giới của 2 tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn cũng như trao đổi những thông tin quan trọng liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, chống di cư tự do bảo vệ biên giới. Trong năm 2019, BĐBP Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn đấu tranh thành công 4 chuyên án về ma túy, bắt giữ 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 40 bánh hêrôin; 36.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg thuốc nổ, 180 viên đạn cạc bin và nhiều tang vật khác. Năm 2020 là năm Việt Nam và Lào có nhiều sự kiện chính trị lớn diễn ra, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, kịp thời trao đổi thông tin, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc; đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; phòng chống tội phạm buôn bán vũ khí, vật liệu nổ; giúp đỡ nhau trong công tác xây dựng đơn vị, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ... Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Việt Nam, Đại tá En Un A Nông Nút, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy An tỉnh Hủa Phăn đã tặng những phần quà và gửi đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa lời chúc năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới chung hai nước hòa bình, hữu nghị và phát triển. Xuân Thủy

