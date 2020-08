Huyện Như Xuân đột phá về công tác cán bộ:

Bài 2: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ

Lãnh đạo xã Hóa Quỳ kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao ở thôn Đồng Xuân. Ảnh: Minh Hiếu

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân luôn chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu, tính tiền phong của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóa Quỳ được công nhận xã nông thôn mới (NTM), đồng chí Bùi Văn Vĩnh, bí thư đảng ủy xã cho biết: Hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đó càng khó hơn. Do vậy, ban chấp hành đảng bộ xã đã thường xuyên tổ chức đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và chủ động xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng thôn kiểu mẫu... Trong quá trình thực hiện, ban chấp hành đảng bộ xã đã phân công cán bộ phụ trách thôn, có triển khai chấm điểm từng tháng đối với việc thực hiện nhiệm vụ, từ đó có đánh giá đối với từng cán bộ, để ban thường vụ đảng ủy xã nhận xét làm căn cứ bình xét thi đua hằng năm. Do đó, nhiều phong trào trên địa bàn xã được cán bộ phụ trách các thôn xây dựng thành điển hình để nhân rộng, như ở thôn Đồng Xuân làm điểm để nhân rộng ra các thôn khác về mô hình “Dân vận khéo” và xây dựng thôn NTM nâng cao; thôn Thanh Xuân triển khai phát triển trang trại, gia trại; thôn Tân Thịnh phát triển cây ăn quả... Có thể nói, việc đánh giá cán bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ được giao.

Khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM lúc đầu cấp ủy, chính quyền xã Thượng Ninh còn lúng túng chưa biết bắt đầu từ đâu, chọn tiêu chí nào hoàn thành trước, tiêu chí nào hoàn thành sau? Làm thế nào để tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ được lợi ích trong chương trình xây dựng NTM? Sau nhiều cuộc họp và trên cơ sở nghiên cứu thực tế của xã và kinh nghiệm của nhiều địa phương, Đảng bộ xã Thượng Ninh đã tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đến mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, đồng thời xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng giai đoạn để xây dựng NTM. Trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cấp ủy, chính quyền đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, trong đó Nhân dân đóng góp trên 13,9 tỷ đồng... Một số thôn đã làm tốt công tác huy động sự tham gia đóng góp của người dân như: Thôn Đồng Tâm đã huy động Nhân dân đóng góp trên 1,8 tỷ đồng để làm đường giao thông; thôn Đông Xuân đã vận động Nhân dân đóng góp trên 2,3 tỷ đồng; thôn Đức Thắng đã vận động Nhân dân đóng góp 2,1 tỷ đồng; thôn Đông Thanh đã vận động Nhân dân đóng góp 1 tỷ đồng; vận động Nhân dân hiến trên 12 ha đất (tuyến Thượng Ninh - Cát Tân 6,1 ha, Tiến Thành 3,6 ha, còn lại là các tuyến đường ở các thôn), hàng nghìn cây cối, hàng trăm vật kiến trúc các loại và trên 10 nghìn ngày công để tham gia chương trình xây dựng NTM. Đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí, ban chấp hành đảng bộ xã đã phân công thành viên phụ trách thôn tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đối với tiêu chí an ninh, quốc phòng. Đội ngũ công chức xã vào thứ 5 hàng tuần đều xuống cơ sở để nắm tình hình theo phương châm “nghe dân nói - nói dân nghe”, từ đó đã làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc theo tinh thần phục vụ Nhân dân.

Để nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong thực thi công việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã ban hành Quyết định số 1240 về Quy định đánh giá xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan đảng, ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, theo quy trình 3 bước nhằm phân loại mức độ hoàn thành công việc của cán bộ. Trước tiên, mỗi cán bộ được phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm đến cùng, theo nguyên tắc một việc một đầu mối xuyên suốt. Trên cơ sở đó, đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cá nhân, làm cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá cán bộ cũng đổi mới theo nguyên tắc ai giao việc thì người đó đánh giá. Việc đánh giá cán bộ hằng tháng đã khắc phục được những hạn chế của việc đánh giá theo chu kỳ từng năm, đảm bảo kịp thời hơn, sát thực tế hơn, kết quả công việc chuyển biến rõ nét hơn. Cán bộ, công chức, viên chức có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn, gần dân, sát dân.

Đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Từ công tác đánh giá cán bộ hằng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác; tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới công tác quản lý Nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị... góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. Nét nổi bật trong công tác cán bộ ở Như Xuân thời gian qua là phong trào thứ năm hằng tuần cán bộ, công chức xuống thôn, bản giúp cải tạo vườn tạp cho Nhân dân, đã có hàng nghìn hộ được giúp đỡ thực hiện cải tạo vườn tạp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đang được Nhân dân quan tâm để xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện, như: Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... từ đó tạo sức lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua công tác cán bộ, Huyện ủy Như Xuân đã rút ra được một số kinh nghiệm nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ, đó là: Phải nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; phải đặc biệt coi trọng việc đánh giá và bố trí đúng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống và rèn luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn công tác, nhất là cán bộ trẻ. Phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ để xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và của Nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Phát huy tối đa trí tuệ của tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tiến hành dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nhất là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ đối với người đứng đầu. Phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để khuyến khích, đồng thời có cơ chế để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Minh Hiếu