Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Bài 1: Sức hấp dẫn của vùng đất công nghiệp truyền thống

Công trường thi công dây chuyền 3, Nhà máy Xi măng Long Sơn.

Không phải ngẫu nhiên, mà những năm gần đây, thị xã Bỉm Sơn được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm, tìm hiểu và lựa chọn vùng đất này làm điểm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Sự hội tụ của những điều kiện thuận lợi, từ vị trí địa lý đến tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đồng bộ đã khiến nơi đây trở thành điểm đầu tư hấp dẫn và thuyết phục.

Sức hút đầu tư

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, sau khi thăm dò địa chất, Bỉm Sơn được các chuyên gia Liên Xô khẳng định là vùng đất có trữ lượng và chất lượng đá vôi tốt nhất cho sản xuất xi măng. Xi măng Bỉm Sơn ra đời, đã theo chân những kỹ sư, công nhân kiến tạo nên nhiều công trình lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong 2 năm 2016, 2017, dây chuyền 1, 2 Nhà máy Xi măng Long Sơn cũng hoàn thành và đi vào hoạt động, đưa vùng đất Bỉm Sơn - Thanh Hóa trở thành “thủ phủ” xi măng của cả nước.

Từ lợi thế và hiệu quả đã được khẳng định trong phát triển công nghiệp, Bỉm Sơn trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghiệp quy mô và hiện đại. Thống kê của thị xã Bỉm Sơn cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn đã thu hút được 59 dự án sản xuất công nghiệp mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 22.013 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào khu công nghiệp 24 dự án, với tổng mức đăng ký đầu tư 9.774 tỷ đồng. Đầu tư ngoài khu công nghiệp có 35 dự án, với tổng mức đầu tư 12.239 tỷ đồng. Nhiều dự án có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế của thị xã trong thời điểm hiện tại và các năm tiếp theo, tiêu biểu như: Dây chuyền công nghệ nghiền đến đóng bao của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn; dây chuyền 1, 2, 3 Nhà máy Xi măng Long Sơn, Nhà máy gạch Long Thành, Nhà máy sản xuất kết cấu thép YADA, dự án đầu tư mở rộng sản xuất của Tổng Công ty May 10, dự án sản xuất dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam,... Trong đó, nhiều dự án được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chúng tôi đến thăm Nhà máy gạch Ba Lan của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Ba Lan Bỉm Sơn trên địa bàn phường Đông Sơn. Tại đây, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, công ty đã đầu tư dây chuyền công nghệ tự động hóa sản xuất gạch tuynel cường lực. Với công nghệ này, robot đã tham gia thực hiện nhiều công đoạn quan trọng, như vận chuyển, phối đảo nguyên liệu. Ngoài thay thế sức lao động con người với hiệu suất làm việc cao, việc ứng dụng công nghệ sản xuất robot đã tạo ra sản phẩm với độ hút chân không tuyệt đối và liên kết vững chắc, hạn chế hao hụt, biến dạng sản phẩm do sử dụng sức người. Đồng thời, hạ giá thành sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế.

Thống kê mới nhất từ Văn phòng Đại diện tại Bỉm Sơn của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết tháng 6-2020, tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn (KCNBS) đã thu hút được 45 dự án đầu tư. Trong đó, Khu A có 24 dự án, Khu B có 21 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư cả 2 khu đạt hơn 14.358 tỷ đồng và hơn 194,3 triệu USD. Thời điểm hiện tại, ngoài 3 dự án chưa triển khai, đã có 17 dự án hoàn thiện và đi vào giai đoạn sản xuất, kinh doanh, 23 dự án đang triển khai xây dựng, 2 dự án mới hoàn thành xây dựng cơ bản, chuẩn bị đi vào hoạt động.

Sự góp mặt của các dự án đầu tư mới trong giai đoạn vừa qua đã đưa ngành công nghiệp thị xã phát triển mạnh về quy mô và giá trị, tạo ra những sản phẩm hàng hóa mới có sức thương hiệu và sức cạnh tranh. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 18.240 tỷ đồng, gấp 1,97 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 14,58%, tăng 1,38% so với mục tiêu đại hội. Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với năm 2015, như: Xi măng tăng gấp 2,89 lần; may mặc tăng 2,46 lần, gạch xây tăng 1,74 lần... Trong giai đoạn 2015-2020, thị xã thành lập mới được 463 doanh nghiệp (DN), nâng tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn lên con số 600 DN. Các DN đã huy động hàng nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển, đưa quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 33.780 tỷ đồng, gấp 1,98 lần so với năm 2015, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Với ưu thế có 1 khu công nghiệp được đầu tư bài bản, thị xã Bỉm Sơn hiện đang được các nhà đầu tư đánh giá cao về môi trường và thủ tục kinh doanh. Điều đó đã khiến Bỉm Sơn đang trong lộ trình quan tâm và đón nhận các dự án đầu tư lớn. Điển hình như mới đây, Tập đoàn INTCO của Singapore đã quyết định đầu tư tại KCNBS tới 2 nhà máy sản xuất găng tay, với tổng mức đầu tư dự kiến 4.420 tỷ đồng, tổng công suất 9 tỷ chiếc mỗi năm. Một dự án lớn khác với tổng vốn đầu tư 1.484 tỷ đồng là Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial vừa được UBND tỉnh trao quyết định chủ trương chủ đầu tư là Công ty TNHH lốp COPO Việt Nam.... Đại diện Tập đoàn INTCO, cho biết: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế. Đây là sản phẩm xuất khẩu, mang tính quốc tế hóa nên chúng tôi đã lựa chọn KCNBS vì nơi đây có vị thế thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa, diện tích quy hoạch rộng và bảo đảm về quy chuẩn điều kiện sản xuất. Quá trình tiếp xúc, tìm hiểu, thực hiện các thủ tục hành chính cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương tại đây.

Những ngày này, trên công trường thi công hạ tầng Khu A - KCNBS, các nhà thầu vẫn đang tích cực huy động tối đa nhân lực, máy móc cho công tác hoàn thiện hạ tầng tới chân hàng rào các dự án. Ông Phạm Nhật Tân, Trưởng Văn phòng Đại diện Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại KCNBS, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu hoạt động tại KCNBS, công tác đầu tư hạ tầng ở đây luôn được quan tâm và phân kỳ với tiến độ cam kết rõ ràng, bảo đảm kịp thời các điều kiện hạ tầng để các nhà máy đi vào hoạt động. Đến nay, tại KCNBS đã cơ bản đầu tư hoàn thành các tuyến giao thông đối nội và phần xây dựng hạ tầng tại Khu A đã đạt hơn 70%.

Với vai trò đầu tàu công nghiệp phía Bắc của tỉnh, KCNBS sẽ tiếp tục được tỉnh quan tâm hơn. Cùng với quy hoạch mở rộng, hạ tầng khu công nghiệp sẽ được đầu tư bài bản hơn. Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và nguồn lực cho phát triển, thị xã Bỉm Sơn cũng sẽ quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối, hấp dẫn hơn để sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư mới. Bên cạnh đó, thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tích cực trong công tác xúc tiến đầu tư, phấn đấu thu hút các dự án công nghiệp lấp đầy 100% diện tích khu công nghiệp đã được quy hoạch. Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh mở rộng KCNBS về phía Tây thị xã. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư thuận lợi triển khai dự án, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Minh Hằng

