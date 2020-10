Dấu ấn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII:

Bài 1: Một nhiệm kỳ nhiều đột phá và dấu ấn nổi bật

Nhà máy Xi măng Long Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Ảnh: Hiếu Nam

5 năm qua (2015-2020), trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, chủ động, quyết tâm vượt qua những thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội.

Đánh giá tổng quan những thành tựu quan trọng đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIX đã khẳng định: Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay.

Quả thật nhìn lại chặng đường 5 năm qua và dài hơn là cả giai đoạn 2010-2020, Thanh Hóa đã có sự bứt phá đầy ấn tượng. Thanh Hóa đã có bước tăng trưởng nhanh và đột phá về kinh tế, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 đã tăng gấp 1,5 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015, dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu đại hội (12%). Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 dự kiến đạt 131.199 tỷ đồng, gấp 1,77 lần năm 2015, vươn lên vị trí đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán giao và vươn lên nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; năm 2020, dự kiến đạt 28.967 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp trở thành ngành trụ cột với hạt nhân là Khu Kinh tế Nghi Sơn và du lịch phát triển đột phá đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Dự kiến năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản còn 10,4% (giảm 7,4% so với năm 2015); công nghiệp - xây dựng chiếm 48,2% (tăng 8,9%); dịch vụ chiếm 32,2% (giảm 6,3%); thuế sản phẩm chiếm 9,2% (tăng 4,8%).

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Hiếu Nam

Lĩnh vực công nghiệp có bước phát triển đột phá, ngày càng giữ vai trò chủ đạo và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm dự kiến tăng 20,1%, vượt kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay; năm 2020 dự kiến đạt 144.532 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ. Đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều cơ sở công nghiệp mới, đặc biệt là Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (một trong 3 dự án công nghiệp lớn nhất cả nước), triển khai xây dựng một số dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới. Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động và sản xuất tiểu thủ công nghiệp được quan tâm phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; đô thị phát triển theo hướng hiện đại, tạo ra diện mạo mới cho phát triển của tỉnh. Trong đó, liên đô thị TP Thanh Hóa - TP Sầm Sơn đang được đầu tư kết nối; các đô thị Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng có bước phát triển mới, các công trình hạ tầng giao thông lớn, có tính kết nối liên vùng, kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh được ưu tiên đầu tư. Tỉnh đã nâng cấp hạ tầng Cảng Hàng không Thọ Xuân, tạo điều kiện mở thêm đường bay mới. Hệ thống cảng biển (cảng nước sâu, cảng tổng hợp) được quy hoạch và đầu tư, năm 2019 đã đưa tuyến container quốc tế qua Cảng Nghi Sơn vào hoạt động hiệu quả.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã (chiếm 65,75%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt cao so với mục tiêu đại hội. Tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 35%, đạt mục tiêu đại hội. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật như: giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Thanh Hóa là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố: sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố, đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (giảm 1.578 thôn, tổ dân phố); hoàn thành việc sáp nhập 143 xã, thành 67 xã (giảm 76 xã). Việc sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, mà còn góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 27-9-2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng dự buổi làm việc đã đánh giá rất cao trước những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá cao tính kiên trì, bền bỉ, quyết liệt của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong việc quyết tâm đưa Thanh Hóa phát triển. Các đồng chí cho rằng, điểm nổi bật nhất trong đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua của Thanh Hóa là tỉnh đã khắc phục được những khuyết điểm, bất cập trên mọi mặt vốn tồn tại lâu nay, nhất là trong công tác cán bộ và đoàn kết, thống nhất thúc đẩy những mặt mạnh, đưa Thanh Hóa bứt phá. Tỉnh cũng đã nỗ lực rất cao trong việc báo cáo với Bộ Chính trị để được ban hành Nghị quyết 58, tạo động lực to lớn cho sự phát triển của tỉnh trong các nhiệm kỳ tới. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu Thanh Hóa thời gian tới cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn để quyết định những mục tiêu kinh tế - xã hội cụ thể, đúng hướng; trong đó xác định những mục tiêu đột phá, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Để đạt được những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lựa chọn công việc có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là tập trung thực hiện hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chú trọng xây dựng các quy hoạch, định hướng rõ về sự phát triển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án, nhất là các dự án quy mô lớn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đi vào hoạt động ổn định, đạt công suất thiết kế, đã tạo ra động lực lớn, sự đột phá, sức lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh, như: thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tạo sự ổn định, môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao được trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tỉnh ủy và các cấp ủy đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), nhìn lại những thành tựu to lớn của tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua để tin tưởng toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng đưa Thanh Hóa tiếp tục phát triển bứt phá. Những kết quả đã đạt được là cơ sở, điều kiện để Thanh Hóa tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH, HĐH và chủ động hội nhập quốc tế.

Việt Linh

