Ấm tình người giữa mùa dịch COVID-19

Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm, tặng quà chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát). Ảnh: Lê Hà

Những ngày này, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở nước ta đang bước vào giai đoạn cam go và khó khăn nhất. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã cùng chung tay với cả nước chống dịch. Những nghĩa cử nhân ái, cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã tiếp thêm sức mạnh để cả tỉnh, cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

5 giờ sáng ngày 30-3, đoàn xe công tác của cơ quan Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xuất phát từ TP Thanh Hóa đi huyện Mường Lát. Chuyến công tác đặc biệt này khác với nhiều chuyến công tác khác là hạn chế người đi, ai cũng đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất nguy hiểm và căng thẳng. Các cửa hàng, quán dịch vụ không cần thiết đã đóng cửa, người dân cũng hạn chế đi ra ngoài. Vậy nên chuyến công tác này, đoàn chuẩn bị đồ ăn tại nhà để bảo đảm hành trình về vùng giáp biên hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 ở các trạm, chốt vô cùng gian khó được diễn ra thuận lợi và đúng kế hoạch. Xe vừa lăn bánh đã có cuộc điện thoại vang lên: “Chị ơi, xe đoàn nhà mình đi đến đâu rồi ạ, em đang đợi đoàn ở cổng trường mầm non”. Tôi chưa kịp hỏi thì chị cán bộ Tỉnh hội phấn khởi cho biết: “Là chị Phan Thị Loan, Chủ tịch Hội LHPN phường An Hưng, TP Thanh Hóa em ạ. Nghe nói đoàn Tỉnh hội đi hỗ trợ vật tư y tế cho các chiến sĩ biên phòng, chiều tối qua một số chị em hội viên đã cấp tốc cắt may 550 cái khẩu trang vải rồi giặt, hấp khử khuẩn, sấy khô đóng gói cẩn thận gửi Tỉnh hội trao cho các đơn vị và người dân vùng miền núi biên cương còn nhiều khó khăn thiếu thốn”.

Sau khi tiếp nhận món quà của phụ nữ phường An Hưng gửi tặng các chiến sĩ biên phòng, đoàn tiếp tục lên đường. Gần trưa, đoàn đã lên đến Mường Lát, dừng chân ngay tại Trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Pá Quăn, xã Trung Lý - cửa ngõ vào huyện. Những chiếc khẩu trang được đóng gói cẩn thận của hội viên, phụ nữ phường An Hưng đã được trao đến tay các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ và các anh đã tặng ngay cho một số người dân lưu thông qua trạm mà chưa có khẩu trang. Đại úy Nguyễn Thành Tuấn, Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: “Do điều kiện khó khăn chung nên các vật tư y tế đơn vị mới cấp chưa nhiều, chúng tôi phải tự trang bị thêm khẩu trang. Giờ có thêm vật tư là các dung dịch sát khuẩn, nước súc miệng, khẩu trang của hội phụ nữ trao tặng đã giúp chúng tôi có thêm động lực, tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quyết không để dịch bệnh lây lan”.

Một chiếc khẩu trang nhỏ nhưng để may nó giữa lúc dịch bệnh COVID-19 ngày càng tăng là việc làm ý nghĩa, thiết thực của chị em hội viên phụ nữ. Nhiều chị là chủ xưởng may trên địa bàn tỉnh đã mua vải, thức khuya nhiều hôm cắt may hàng nghìn chiếc khẩu trang kịp dành tặng người dân, các đơn vị chức năng phòng chống dịch mà không cảm thấy mệt. Ngược lại, các chị còn thấy vinh dự hơn khi được góp một phần nhỏ bé của mình chung tay với cộng đồng phòng chống dịch.

“Chống dịch như chống giặc”, ở khắp các thôn, xóm, tổ dân phố, gia đình nào cũng theo dõi tin tức về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 và sẵn lòng đóng góp, hỗ trợ, dù là người cao tuổi cuộc sống không mấy khá giả, hay các em thiếu nhi còn phụ thuộc vào bố mẹ nhưng vẫn có nghĩa cử cao đẹp khiến nhiều người xúc động. Điển hình như cựu thanh niên xung phong Lê Thị Niệm (78 tuổi) ở xã Trung Thành (Nông Cống). Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, bà Niệm đã nén đau thương khi biết chồng, con, chị gái hy sinh, khi Nhà nước khó khăn về kinh tế, gia đình bà đã bán thóc mua Công trái Chính phủ, nay nghe được lời kêu gọi toàn dân chung tay chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bà Niệm đã trằn trọc không ngủ. Ngay ngày hôm sau, bà đến UBND xã xin được đóng góp 1 triệu đồng để cùng cộng đồng chung tay chống dịch COVID-19.

Cũng mới đây thôi, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Hà Trung đã đến nhà cụ Vũ Thị Thân (90 tuổi) ở thôn Đắc Cốc, xã Yến Sơn tiếp nhận ủng hộ 1 triệu đồng tiền trợ cấp mẹ liệt sĩ của cụ để phòng chống COVID-19 với lòng biết ơn, kính trọng!. Đó là lời tâm sự của một thành viên trong đoàn khi nói với tôi. Chị còn cho biết, cụ Thân là người phúc hậu, sống chan hòa với bà con làng xóm, được con cháu yêu thương, kính trọng. Con dâu cả của cụ cũng ủng hộ hơn 5 triệu đồng cho ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của huyện.

Sinh thời Bác Hồ từng dạy các bạn nhỏ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, có biết bao lớp thiếu niên, nhi đồng học và làm theo lời dạy đó của Bác, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngày nay, trước đại dịch bệnh COVID-19, các bạn nhỏ vẫn tiếp tục làm theo lời dạy của Bác để trở thành con ngoan, trò giỏi. Đó là các em Nguyễn Tiến Tuấn, Nguyễn Minh Vương ở xã Quảng Chính (Quảng Xương); Lê Tiến Quân, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa); Phạm Tú Anh, thị trấn Quán Lào (Yên Định)... cũng đã dành tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ phòng chống dịch, trong đó có em còn viết thư hỏi thăm và chúc sức khỏe tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với niềm kính trọng.

Thực hiện cách ly toàn xã hội đang làm cho thói quen sinh hoạt của nhiều người dân thay đổi, mọi người sống chậm lại để yêu thương nhau nhiều hơn, cùng chiêm nghiệm cuộc sống giá trị hơn giữa được và mất; cho và nhận. Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu nói mà nhiều người làm từ thiện thường bộc bạch: “Cho đi là nhận lại”, cho yêu thương nhận lại yêu thương là món quà tinh thần vô giá. Ngay lúc này đây khi đang cùng người dân cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội, “hãy đứng yên khi Tổ quốc cần bạn đứng yên”, tôi lại được nghe giọng hát của cô ca sĩ nổi tiếng hát bài “Hãy yêu nhau đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà thấy cuộc sống luôn đem đến điều diệu kỳ từ những tấm lòng thiện tâm. Đó là cô giáo Phạm Thị Hồng Vân, Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa). Vì nghỉ thời gian dài ở nhà chống dịch COVID-19, cô muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa vào công tác phòng chống dịch nên đã mua máy dập, mêka trắng về nhà nghiên cứu cắt, dán, dập khuy làm thành 300 chiếc mũ chắn giọt bắn và đã sáng tạo một số chi tiết để chiếc mũ tiện dụng hơn các loại đang bán trên thị trường. Toàn bộ sản phẩm, cô đã nhờ bạn gửi tặng đến các cơ quan, đơn vị có nhiều nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc đông người ở ngân hàng, bệnh viện, quân đội, khu cách ly tập trung...; đó là tấm lòng trân quý của ông Phạm Văn Hiền, khu phố 5, Hải Thượng Lãn Ông (TP Thanh Hóa) và nhóm thiện nguyện Hà Thanh. Tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Hoa (Hoằng Hóa) đi chăm chồng bị ốm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đúng thời gian cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội. Các hàng quán bên ngoài đều đóng cửa, chị Hoa đang ngơ ngác tìm mua đồ thì được một số người chỉ dẫn đến nơi phát cơm miễn phí ở nhà ông Hiền. Chị Hoa cùng những người khác nhanh chóng xếp hàng cách nhau 2m để nhận đồ mà trong lòng cảm kích vô cùng trước tấm lòng thơm thảo của gia chủ và nhóm thiện nguyện Hà Thanh. Nếu không có những suất cơm, cháo miễn phí trong hai tuần thực hiện cách ly toàn xã hội thì những người ở xa như chị không biết xoay sở ra sao.

Hơn lúc nào hết, chỉ khi đối diện với những khó khăn, thử thách do dịch bệnh, thiên tai gây ra thì sự sẻ chia dù ít hay nhiều vẫn luôn là điều đáng quý, trân trọng nhất và xuất hiện ngày càng nhiều hơn, cảm động hơn những việc làm, suy nghĩ tích cực của biết bao người.

Lê Hà