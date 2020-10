90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em

90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” là đợt thi đua đặc biệt do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Hưởng ứng phong trào thi đua này, các cấp hội LHPN TP Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực và ý nghĩa, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng dân cư.

Chi hội phụ nữ thôn Nguyệt Viên 2, xã Hoằng Quang ra mắt mô hình thực hiện đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em.

Đợt thi đua đặc biệt bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 9-2020. Mỗi cơ sở hội lựa chọn nội dung và cách thức hành động thiết thực phù hợp với thực tiễn tại địa phương để triển khai thực hiện; mỗi cán bộ, hội viên (CBHV) có ít nhất 1 hành động thiết thực gắn với thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động của hội. Tại phường An Hưng, hành động thiết thực được hội LHPN phường thực hiện gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, hội LHPN phường đã phát 450 tờ rơi tuyên truyền tại các điểm chợ, nhà văn hóa và gia đình hội viên; mua phát 130 chai nước diệt khuẩn cho hội viên và trao 15 suất quà cho gia đình hội viên khó khăn; phát động chị em tham gia may 2.700 khẩu trang vải gửi tặng các chiến sĩ vùng biên và các gia đình nghèo, người già, trẻ mồ côi. Ngoài ra, hội LHPN phường còn tuyên truyền CBHV mua 500 thùng rác có nắp đậy; thăm và trao quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5 triệu đồng...

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, Hội LHPN phường Tân Sơn đã xây dựng và ra mắt mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” tại chi hội HTX dịch vụ môi trường Tân Sơn. Mô hình được hội viên HTX và Nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Vào sáng thứ 7 hàng tuần, người dân và hội viên HTX mang rác thải nhựa đến điểm cân đổi quà là dầu ăn, nước mắm, mì chính, khẩu trang, nón lá... Mô hình ra đời đã góp phần nâng cao ý thức của hội viên và Nhân dân trong việc phân loại, thu gom rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan sạch đẹp. Cùng với đó, mô hình “Chia sẻ giấc mơ hồng” tiếp tục được hội LHPN phường lựa chọn thực hiện nhằm khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái” trong CBHV đối với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và các huyện miền núi. 5 năm qua, Hội LHPN phường Tân Sơn đã trao tặng 362 suất quà, 8 sổ tiết kiệm, 15 xe đạp trị giá 75 triệu đồng cho hội viên phụ nữ và các em học sinh; trao quỹ học bổng của Trường THCS Tân Sơn số tiền 5 triệu đồng.

Ngoài hành động của tập thể, nhiều cá nhân đã có những việc làm thiết thực vì phụ nữ và trẻ em. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Oanh, phường An Hưng. Trong đợt dịch COVID-19, chị Oanh đã chủ động cho công nhân dừng may quần áo, tập trung may khẩu trang trong 5 ngày để chung tay phòng, chống dịch bệnh; hằng năm chị may ủng hộ 35 bộ đồng phục cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chị cũng là người tham gia rất tích cực trong các hoạt động nhân đạo từ thiện. Chị Nguyễn Thị Thủy, chi hội phố 2 phường Quảng Hưng lại là hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ và là người đi đầu trong công tác vệ sinh môi trường. Vào sáng thứ 7 hàng tuần, chị thường kêu gọi chị em phụ nữ tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trong phố và nơi công cộng, bảo đảm môi trường luôn sạch đẹp. Hay như chị Trịnh Thị Đậu, chi hội phố 8, phường Quảng Hưng, tấm gương sáng trong công tác nhân đạo từ thiện. Dù cuộc sống không mấy khá giả, nhưng hàng tháng chị vẫn dành dụm số tiền nhỏ của mình để cuối năm chị sẽ trao từ 3 đến 5 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi nhân dịp Tết Nguyên đán.

Với mục tiêu “Mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình hoạt động hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo ra mắt 3 mô hình “Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; xây dựng điểm mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ” tại xã Hoằng Đại; tiếp tục nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”... Đến nay, các chi hội đã ra mắt được 11 mô hình “Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em” ở 7 đơn vị với 996 thành viên và dự kiến sẽ ra mắt thêm 14 mô hình nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10). Với nhiều mô hình được thành lập mới trong thực hiện phong trào thi đua, toàn thành phố hiện có 131 “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” với 14.661 thành viên; 131 chi hội “Giảm thiểu sử dụng túi nilon” với trên 17.000 thành viên... Cùng với đó, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho phụ nữ và trẻ em cũng được các cấp hội triển khai hiệu quả. Nổi bật như các cấp hội đã trao tặng 332 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông trị giá 125 triệu đồng. Phát 17.550 tờ rơi tuyên truyền phòng dịch COVID-19, nhắn 2.015 tin ủng hộ, hướng dẫn cài đặt Bluezone, trao 18.630 khẩu trang y tế miễn phí, 1.170 chai dung dịch sát khuẩn và nhiều thực phẩm, vật tư cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hội LHPN thành phố đã hỗ trợ xây dựng mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê cho 10 hội viên nghèo xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) trị giá 50 triệu đồng; xây dựng mô hình chăn nuôi dê cho 5 hội viên nghèo huyện Ngọc Lặc trị giá 30 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “Mái ấm tình thương”, CBHV đã đóng góp được 218 triệu đồng sửa chữa và xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo...

Đợt thi đua đặc biệt được kết hợp chặt chẽ với các phong trào thường xuyên của các cấp hội nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thông qua phong trào thi đua đặc biệt, thành phố đã giới thiệu được 70 hành động tiêu biểu của tập thể và 72 hành động tiêu biểu của các cá nhân. Trong đó, Hội LHPN thành phố lựa chọn 2 tập thể và 2 cá nhân đề nghị Hội LHPN tỉnh khen thưởng.

Bài và ảnh: Tố Phương