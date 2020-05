Vietjet khuyến mãi 3 triệu vé siêu tiết kiệm chỉ từ 18.000 đồng

Đến thời điểm hiện tại, Vietjet đã khai thác trở lại tất cả 45 đường bay nội địa. Dịp này, Vietjet dành tặng khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt với vé siêu tiết kiệm chỉ từ 18.000 đồng (*) bay khắp các điểm đến hấp dẫn trong nước, đáp ứng nhu cầu di chuyển, giao thương của người dân và du khách.

Ba triệu vé siêu tiết kiệm phủ khắp 45 đường bay nội địa với thời gian bay từ 12/05 tới 31/12/2020 (**) sẽ được mở bán trên website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air trong suốt thời gian từ ngày 11 đến 16/05/2020.

Trở lại với bầu trời, Vietjet sẽ cùng người dân và du khách thỏa thích bay khắp 45 đường bay khắp Việt Nam tới Đà Lạt mộng mơ, mát mẻ, trong lành; Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc biển xanh, cát trắng, nắng vàng; Tây Nguyên hùng vĩ; Cần Thơ miền sông nước dịu dàng; TP.HCM sôi động; Hà Nội nghìn năm văn hiến; hay phố cổ Hội An đậm đà bản sắc...

Vượt qua những tháng ngày chung tay chống dịch, giờ là lúc để trở lại với bầu trời, cùng nhau bảo vệ an toàn, sức khỏe cộng đồng, trở lại với cuộc sống tốt đẹp và góp phần phát triển kinh tế Việt Nam hồi phục mạnh mẽ, thành công.

Lịch bay cụ thể của hãng được thường xuyên cập nhật theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam trên các kênh thông tin chính thức của hãng tại website www.vietjetair.com , ứng dụng điện thoại Vietjet Air, đường dây nóng 19001886, trang Facebook chính thức tại địa chỉ https://www.facebook.com/vietjetvietnam/ , phòng vé và các đại lý chính thức.

Với Vietjet, an toàn cho tất cả hành khách, phi hành đoàn và cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh những nỗ lực của hãng hàng không, người dân và du khách hãy cùng lưu ý và phối hợp thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, tuân thủ quy trình kiểm tra sức khỏe, các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang... tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) để có trải nghiệm bay tốt đẹp cùng những chuyến bay xanh Vietjet, tiếp tục chinh phục bầu trời.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí (**) Trừ các ngày lễ, tết

