Tôn vinh ngày của phái đẹp, Vietjet dành tặng 2 triệu vé nội địa siêu tiết kiệm

Tưng bừng chào đón ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tung chương trình khuyến mãi đặc biệt chưa từng có với hơn 2 triệu vé Eco siêu tiết kiệm được mở bán không giới hạn khung giờ từ ngày 17/10 đến 20/10/2020, áp dụng trên toàn mạng bay nội địa phủ khắp Việt Nam.

Vietjet ưu đãi lớn chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.

Đặt vé ngay hôm nay và nhập code “PHAIDEP” để tận hưởng ưu đãi tới 50% giá vé hạng Eco (*) trên tất cả các kênh bán chính thức của hãng tại website www.vietjetair.com , ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/vietjetvietnam (mục “Đặt vé”) và các đại lý/ phòng vé chính thức của Vietjet trên toàn quốc. Khuyến mãi áp dụng trên tất cả các đường bay nội địa với thời gian bay từ 17/10/2020 đến 31/3/2021 (**).

Với các hạng vé SkyBoss nâng cấp và hạng vé Deluxe hoàn toàn mới, Vietjet mong muốn dành tặng khách hàng nhiều giá trị tốt đẹp như tặng miễn phí chương trình bảo hiểm Flight Care cho khách hàng sở hữu loại giá vé SkyBoss và Deluxe, ưu đãi về hành lý, ưu tiên làm thủ tục, đồ ăn nóng, tươi ngon, thoải mái lựa chọn chỗ ngồi ưa thích…

Vietjet đã khôi phục toàn mạng bay nội địa và tăng tần suất lên tới 250 chuyến mỗi ngày.

Hiện nay, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã khôi phục toàn mạng bay nội địa và tăng tần suất lên tới 250 chuyến mỗi ngày. Đặc biệt, đường bay kết nối hai thành phố lớn nhất Việt Nam là TP.HCM – Hà Nội có tần suất lên tới 25 chuyến bay mỗi ngày vào các khung giờ đẹp, thời gian bay ổn định và tàu bay hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Vietjet thực hiện các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, lưu ý tất cả các hành khách tuân thủ quy định khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm thủ tục và hành trình bay... Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí (**) Trừ các ngày lễ, Tết

NL