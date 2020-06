Điểm danh những đối tác tuyển dụng nhân sự nổi bật tại Việt Nam năm 2020

Trong thời điểm cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng, tìm kiếm ứng viên tài năng đáp ứng yêu cầu công việc và văn hoá doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Sử dụng công ty tuyển dụng (HR recruitment agency Vietnam) là giải pháp hàng đầu cho doanh nghiệp.

Đôi nét về công ty tuyển dụng và dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam.

Các công ty tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam (HR recruitment agency Vietnam) đóng vai trò là bên thứ ba hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm ứng viên cho vị trí quản lý... Trong khi đó, các đối tác nhân sự (human resources business partner) thường ám chỉ cá nhân, hoặc tổ chức thứ 3 tham gia vào quy trình tuyển dụng song song với bộ phận nhân sự nội bộ của doanh nghiệp, với mục đích tư vấn, hỗ trợ và giảm tải khối lượng công việc.

Tại các thành phố lớn, cụ thể như các công ty tuyển dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng (recruitment company in Ho Chi Minh, recruitment company in Da nang, recruitment company in Ha Noi) cung cấp dịch vụ tìm kiếm việc làm cho ứng viên ở nhiều cấp bậc. Trên thị trường tìm kiếm việc làm tại Việt Nam, những cái tên quen thuộc như VietnamWorks, Navigos Search...nhanh chóng trở thành nơi tìm kiếm việc làm của nhiều bạn trẻ và các chuyên gia (Navigos Search).

Lợi ích của dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam

Giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động cốt lõi, phát triển kinh doanh.

Kiểm soát chi phí tuyển dụng, giảm áp lực công việc nội bộ.

Tiết kiệm thời gian.

Đảm bảo bí mật tuyển dụng ở một số vị trí nhạy cảm (CEO, Director, ...)

Nhanh chóng tìm kiếm ứng viên ở các lĩnh vực cạnh tranh cao như IT, Tài chính, Xây dựng...

Điểm danh những công ty tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Việt Nam

Vietnamworks - Trang tuyển dụng và tìm kiếm việc làm nhanh chóng

Sứ mệnh của VietnamWorks là “Help people achieve dreams”, điều này đồng nghĩa với việc công ty tuyển dụng luôn không ngừng nỗ lực để giúp Nhà tuyển dụng (employers) tìm được nhân tài phù hợp và các bạn Ứng viên (Candidates) tìm thấy công việc mơ ước.

Tại VietnamWorks, doanh nghiệp có thể dễ dàng đăng tải thông tin tuyển dụng và làm việc trực tiếp với ứng viên thông qua tài khoản mà VietnamWorks cung cấp. Hoặc thậm chí sử dụng dịch vụ tuyển dụng/tư vấn nhân sự của VietnamWorks để được hỗ trợ tìm kiếm ứng viên.

Navigos Search - Công ty tuyển dụng dẫn đầu tại Việt Nam

Navigos Search là nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại Việt Nam. Lợi thế lớn nhất Navigos Search có chính là đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và cơ sở dữ liệu ứng viên chi tiết.

Navigos Search, thuộc chi nhánh của Navigos Group Vietnam, là công ty tuyển dụng dẫn đầu tại Việt Nam. Navigos Search là nền tảng chuyên tìm kiếm các chuyên gia cấp cao hoặc ứng viên tiềm năng cho các tập đoàn hàng đầu trong ngành.

Hiện tại, Navigos Search cung cấp bốn dịch vụ khác nhau: Contingency Search, Retained Search, Thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) và Japan Desk.

Lời kết

Tìm kiếm ứng viên tài năng là yếu tố quan trọng góp phần đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Navigos Search tự hào là công ty tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Hồ Chí Minh (recruitment company in Ho Chi Minh) mang đến cho doanh nghiệp và ứng viên các dịch vụ hiệu quả nhất. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về công ty, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới:

Brandname: Navigos Search

Tag line: Success After Joining

Website: https://www.enworld.com.vn/

Email: contact@navigossearch.com

Điện thoại: +84 28 3925 5000 (VP HCM); +84 24 3974 3033 (VP HN); +84 23 6351 9119 (HN DN)

Fax: +84 28 3925 5000 (HCM office); +84 24 3974 3033 (HN Office); +84 23 6351 9119 (DN Office)

Địa chỉ: Hồ Chí Minh: Tầng 20, Tòa nhà E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, HCMC; Hà Nội: Tầng 7, V-Building, 125 - 127 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đà Nẵng: Tầng 8, Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.