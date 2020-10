Cùng Vietjet bay cao, nghỉ dưỡng 5 sao với 1,4 triệu vé khuyến mại trên mạng bay nội địa

Đón mùa du lịch sôi động cuối năm, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet khôi phục toàn mạng bay nội địa và tăng tần suất với 250 chuyến mỗi ngày.

Các đường bay như TP.HCM – Phú Quốc/ Đà Lạt/ Nha Trang hay Hà Nội – Phú Quốc/ Đà Lạt/ Nha Trang/ Cần Thơ được tăng cường để phục vụ tối đa cho mùa du lịch cao điểm cuối năm. Các đường bay trục từ TP.HCM và Hà Nội đi Huế, Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng cũng được hãng tập trung nguồn lực để giúp khách hàng có nhiều lựa chọn trong di chuyển, giao thương. Đặc biệt, đường bay kết nối hai thành phố lớn nhất Việt Nam là TP.HCM – Hà Nội cũng được tăng tần suất lên 25 chuyến bay mỗi ngày vào các khung giờ đẹp, thời gian bay ổn định và tàu bay hiện đại để phục vụ người dân và du khách tốt nhất.

Đặt vé ngay để có những trải nghiệm bay thú vị cùng Vietjet.

Nhân dịp này, từ ngày 7 đến 9/10/2020, khách hàng nhập mã “DELUXE” để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi với khuyến mại 50% giảm trực tiếp vào giá vé máy bay nội địa Vietjet (*) và giá phòng (*) tại các chuỗi khách sạn đẳng cấp 5 sao trên cả nước như Furama Resort Da Nang, L"Alya Ninh Van Bay, Ariyana SmartCondotel Nha Trang, Republic Plaza… Thời gian bay và lưu trú kéo dài từ ngày 10/10/2020 tới 31/12/2021 (**).

Loại giá vé Deluxe mới lại mang tới sự tiện nghi, linh hoạt và đơn giản với các gói dịch vụ tiện ích hữu dụng cùng khả năng thay đổi không giới hạn. Đồng thời, Vietjet nâng cấp và bổ sung các ưu đãi đặc quyền thương gia cho hạng vé SkyBoss như tổng đài riêng phục vụ, tận hưởng phòng chờ hạng sang, bảo hiểm chuyến bay…

Đặc biệt, hành khách của Vietjet cũng có thể dùng mã “DELUXE” trải nghiệm khách sạn đẳng cấp 5 sao trên cả nước như Furama Resort Da Nang, L"Alya Ninh Van Bay, Ariyana SmartCondotel Nha Trang, Republic Plaza…với giá chỉ một nửa (*) khi tiến hành đặt phòng với thời gian lưu trú phù hợp hành trình bay (***).

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí (**) Trừ các ngày Tết (***) Theo Điều kiện & Điều khoản của các khách sạn

