Bamboo Airways đưa vào khai thác máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner chặng Hà Nội – TP HCM và Hà Nội – Phú Quốc

Hành khách bay với Bamboo Airways hứa hẹn sẽ được trải nghiệm những tiện ích và dịch vụ vượt trội trên dòng máy bay thân rộng Boeing 787 hiện đại bậc nhất thế giới.

Bamboo Airways nhận bàn giao Boeing 787-9 Dreamliner từ Tập đoàn Boeing.

Ngày 22-12 tới đây tại sân bay Nội Bài, Bamboo Airways sẽ chính thức đón máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên gia nhập đội bay của Hãng. Dự kiến đến tháng 1/2020, Bamboo Airways sẽ vận hành 4 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.

Khai thác trên một số chặng bay nội địa

Dòng máy bay hiện đại này trước mắt sẽ được Hãng điều phối khai thác trên các chặng bay Hà Nội – TP HCM và Hà Nội – Phú Quốc để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời nâng cấp trải nghiệm hành khách với nhiều tiện ích và dịch vụ vượt trội.

Các chặng khứ hồi Hà Nội – TPHCM dự kiến sẽ bắt đầu khai thác bằng Boeing 787-9 Dreamliner với tần suất 03 chuyến khứ hồi/ngày từ ngày 1/1/2020, và tăng lên 05 chuyến khứ hồi/ngày từ trung tuần tháng 1.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2020, để trải nghiệm tàu Boeing 787-9, khách hàng có thể chọn các chuyến bay từ Hà Nội đi TP. HCM trong các khung giờ dự kiến: 09:00, 16:35, 23:50; và từ TP. HCM đi Hà Nội trong các khung giờ: 05:45, 12:05, 19:45 hàng ngày.

Ngoài ra, từ trung tuần tháng 1/2020, Bamboo Airways sẽ dự kiến tiếp tục bổ sung thêm một số khung giờ bay khai thác tàu Boeing 787-9 Dreamliner từ Hà Nội đi TP. HCM trong khung giờ: 06:55, 20:50; và từ TP. HCM - Hà Nội trong khung giờ: 10:00, 0:05 hàng ngày.

Bên cạnh đó, từ ngày 14/01/2020 tàu Boeing 787-9 Dreamliner cũng sẽ được đưa vào khai thác đối với chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, dự kiến khởi hành vào lúc 13:55; và chặng bay Phú Quốc - Hà Nội, dự kiến khởi hành vào 16:55 hàng ngày.

Khách hàng có thể đặt vé cho các chuyến bay chuyên chở bằng Boeing 787-9 Dreamliner trên trang web https://bambooairways.com/ (thông tin chuyên cơ hiển thị sau khi đặt chuyến) hoặc các phòng vé Bamboo Airways và đại lý trên toàn quốc.

Thiết kế ưu việt

Boeing 787 Dreamliner ra đời được ví như một cuộc cách mạng trong lịch sử hàng không, mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách và nhiều giải pháp thân thiện với môi trường.

Nằm trong số các thành viên tân tiến và hiện đại nhất của gia đình 787, Boeing 787-9 Dreamliner là máy bay thân rộng với độ linh hoạt và động cơ đôi rất lớn. Với chiều dài 63m (dài hơn 6m so với 787-8 Dreamliner), chiều cao 17m và độ dài sải cánh 60m, máy bay có thể chở khoảng 294 hành khách trên quãng đường trung bình 7.530 dặm (13.950 km), tối đa có thể đạt tới 17.400km (tương đương 9400 dặm). Đây là dòng máy bay vừa có nhiều ghế được bố trí hơn so với 787-8 (248 ghế), vừa có tầm bay xa hơn so với 787-10 (6.345 dặm, tương đương 11.750 km).

Khả năng khai thác của Boeing 787-9 Dreamliner phù hợp với các yêu cầu mà Bamboo Airways đề ra về tầm bay, tải trọng và tính thương mại trên phần lớn các đường bay xuyên lục địa kéo dài trên 5 tiếng mà Hãng đang nghiên cứu như Tiệp, Munich (Đức), Úc, Mỹ…, và các thị trường nguồn khách của Hãng ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Đây cũng là một trong những dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất thế giới, có độ an toàn và độ bền cao, giảm tiếng ồn và lượng khí thải ra môi trường. Máy bay có phần thân và vỏ được chế tạo bằng vật liệu cao cấp và composite chiếm tỷ trọng lớn, tạo cấu trúc chắc chắn, giảm trọng lượng. So với các máy bay cùng chủng loại, Boeing 787-9 Dreamliner tiêu hao ít hơn 20% về chi phí nhiên liệu và ít hơn 30-40% chi phí bảo dưỡng.

Tiện ích vượt trội

Khoang Thương gia trên Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways được thiết kế với không gian rộng rãi, riêng biệt. Màu sắc chủ đạo của khoang là nâu nhạt hiện đại, mang lại cảm giác dễ chịu, sang trọng và thư giãn tuyệt đối.

Khoang Thương gia B787-9 của Bamboo Airways.

Với vách ngăn tạo không gian riêng tư, ghế có thể ngả phẳng 180 độ thành giường nằm, giúp khách hàng ngả lưng và duỗi chân thoải mái, tận hưởng hành trình bay xuyên lục địa. Ghế sử dụng chất liệu da và vải cao cấp đến từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Botany Weaving (Ireland), Lantal.

Lối đi khoang thương gia rộng rãi, tiện đi lại cho khách hàng.

Khoang Thương gia Bamboo Airways trên máy bay thân rộng có dàn ánh sáng Mood Lighting có thể tuỳ chỉnh màu sắc, hành khách có thể đọc sách, thư giãn với đèn được tích hợp sẵn trên ghế, vừa tầm với. Mỗi hành khách sẽ được cung cấp bộ điều khiển Handset bằng tay có chế độ cảm ứng và điều khiển từ xa, giúp khi nằm vẫn dễ dàng thao tác, điều chỉnh ánh sáng cửa sổ và lựa chọn các tiện ích giải trí theo sở thích. Chăn, gối và các vật dụng cá nhân khác được trang bị sẵn, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong suốt chuyến bay dài.

Nội thất máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways.

Đặc biệt, đối với hệ thống giải trí trên máy bay, Bamboo Airways lựa chọn Touch Aero - nhà cung cấp bản quyền nội dung nổi tiếng đến từ Mỹ làm đối tác phát triển. Touch Aero hiện đang cung cấp dịch vụ nội dung giải trí cho hàng chục hãng hàng không lớn, trong đó có cả những thương hiệu “siêu sang” như Crystal Aircruises, Nepal Airlines, Embraer, Eurowings, Tap Portugal…

Trên nền tảng hệ thống giải trí EX3 hiện đại của Panasonic, khách hàng thoải mái lựa chọn các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, hay những trò chơi điện tử thú vị và nghe nhạc theo sở thích.

“Việc khai thác Boeing 787-9 Dreamliner cho các đường bay nội địa và trong khu vực trong thời gian trước mắt sẽ giúp Bamboo Airways gia tăng tích lũy về kinh nghiệm khai thác, ổn định sản phẩm trước khi đưa ra quốc tế”, ông Bùi Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways cho biết.