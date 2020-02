Xã Nga Thành: Chọn khâu đột phá để làm theo gương Bác

Lựa chọn khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội là việc làm quan trọng để đưa việc học và làm theo gương Bác ở xã Nga Thành (Nga Sơn) ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó, nhiều người tốt, việc tốt, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới của anh Mai Văn Hào cho thu nhập cao.

Những quả dưa vàng ruộm nằm xen lẫn dưới tán lá xanh là thành quả nổi bật sau 2 năm dày công đầu tư nghiên cứu, chăm sóc của gia đình anh Mai Văn Hào, thôn Bắc Trung. Anh Hào là người tiên phong của xã trong chuyển đổi mô hình sản xuất, từ trồng rau màu hiệu quả thấp sang trồng dưa cho thu nhập cao. Để thực hiện mô hình, ngoài sự hỗ trợ về vốn của tỉnh, anh đã mạnh dạn đầu tư 300 triệu đồng làm nhà lưới trồng các loại dưa. Với sự chuyên cần cùng kiến thức khoa học – kỹ thuật được tiếp thu, mô hình trồng dưa trong nhà lưới của gia đình anh Hào đã cho quả ngọt hơn cả mong đợi với thu nhập bình quân 120 triệu đồng/năm, tăng gấp nhiều lần so với việc canh tác truyền thống. Từ mô hình của anh Hào, đến nay toàn xã Nga Thành đã có 9 gia đình đầu tư mô hình nhà lưới, nhà màng trồng dưa, trồng hoa cho thu nhập cao.

Mô hình kinh tế của anh Mai Văn Hào là thành quả nổi bật trong thực hiện khâu đột phá mà xã Nga Thành lựa chọn. Để việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả rõ rệt, UBND xã Nga Thành đã xây dựng phương án chuyển đổi diện tích theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về phương án chuyển đổi đất lúa, đất lúa màu, đất màu và đất cói sản xuất hiệu quả thấp sang cây trồng khác, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế gia trại, trang trại có hiệu quả trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2016 – 2020. Ban đầu, xã Nga Thành đăng ký thực hiện 40 ha. Trong quá trình chuyển đổi đã hình thành vùng sản xuất thâm canh và mở rộng diện tích lên 89,24 ha (tăng 49,24 ha so với đăng ký), thu nhập từ việc chuyển đổi đạt từ 180 – 320 triệu đồng/ha. Ngoài ra, trên địa bàn xã đã hình thành mô hình liên kết theo chuỗi sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, nâng giá trị sản phẩm bình quân lên 170 triệu đồng/ha/năm (tăng 112 triệu đồng/ha/năm so với năm 2015). Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 40 triệu đồng, tăng 18,7 triệu đồng so với năm 2015.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Đảng ủy, UBND xã Nga Thành tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Đồng chí Mai Đức Minh, Bí thư Đảng ủy xã Nga Thành cho biết: Ngoài thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa bàn dân cư. Tôi và đồng chí chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp dân theo định kỳ và đột xuất để giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, không để phát sinh, hình thành điểm nóng. Trưởng các đoàn thể chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, hội viên, đoàn viên để phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức lối sống. Bộ phận “một cửa” thực hiện tốt “3 không” là không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc và không trễ hẹn.

Ở Nga Thành, việc học và làm theo tấm gương của Bác đã được cụ thể hóa vào thực tiễn khi nhiều mô hình được triển khai hiệu quả. Tiêu biểu như hội LHPN xã với phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hội cựu chiến binh với mô hình xây dựng bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng; hội nông dân với mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; công an xã với mô hình bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu tệ nạn xã hội; đoàn thanh niên với phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Các tổ chức hội đặc thù bám sát nhiệm vụ chính trị của xã và hội cấp trên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đạt kết quả tốt. Ngoài ra, các hoạt động tương thân tương ái cũng được duy trì thường xuyên như trao nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn; trao “con giống niềm tin” cho phụ nữ nghèo; thăm, tặng quà các gia đình nghèo, gia đình chính sách...

Bằng nhiều hình thức triển khai đa dạng, phong phú và những việc làm cụ thể, việc học và làm theo tấm gương của Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, khơi dậy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết để xã Nga Thành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đây là tiền đề quan trọng để xã Nga Thành xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Bài và ảnh: Tố Phương