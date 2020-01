Tuổi trẻ Đoàn Khối thi đua học và làm theo Bác

Việc học và làm theo Bác luôn được tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh duy trì thường xuyên với tinh thần “Đâu cần thanh niên có”. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, tuổi trẻ Đoàn Khối đã chủ động đăng ký các hoạt động ý nghĩa, cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ Đoàn Khối thực hiện chương trình tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nam Tiến (Quan Hóa).

Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký các nội dung làm theo Bác đến từng tập thể và cá nhân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học và làm theo Bác thông qua các buổi sinh hoạt, các diễn đàn như: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn với chủ đề “Hành trình theo dấu chân Bác” tại tỉnh Điện Biên, tỉnh Nghệ An... được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả tích cực. Thông qua các hoạt động đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đoàn các cấp còn xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, ĐVTN phù hợp với từng nhóm đối tượng ĐVTN tại đơn vị dựa trên cơ sở các nội dung “5 xây, 5 chống”. Trong đó, bổ sung 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”, Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn bốn chủ động”. 100% cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi đoàn. Trong đó, đã có 100% cán bộ đoàn các cấp đăng ký chương trình rèn luyện đội viên gắn với việc học tập và làm theo Bác.

Cùng với đó, với khẩu hiệu hành động “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các cấp bộ đoàn toàn Khối đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác trong ĐVTN thông qua các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả như: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; tuổi trẻ đền ơn, đáp nghĩa; hiến máu tình nguyện... Năm 2019, bám sát chủ đề công tác năm, toàn đoàn đã tổ chức được 34 chương trình tình nguyện, an sinh xã hội tại 11 lượt huyện trong tỉnh (Thạch Thành, Thường Xuân, Quan Hóa...), với các nội dung khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 3.500 người dân; tặng quà cho 1.200 học sinh, công nhân, bà con nhân dân; hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà Khăn quàng đỏ; vận động gần 2.300 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 1.750 đơn vị máu; trồng mới 1.500 cây xanh tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị... Tổng kinh phí huy động chi cho hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội gần 2 tỷ đồng.

Hiệu quả từ các phong trào đã tạo điều kiện, sân chơi cho ĐVTN rèn đức, luyện tài. Do vậy, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng xuất hiện nhiều gương ĐVTN năng động, sáng tạo vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, luôn tích cực trong các hoạt động đoàn, tập hợp ĐVTN tham gia thực hiện các phong trào làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí... Trong năm 2019, tại diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Ban Chấp hành Đoàn Khối đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo lời Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nỗ lực vươn lên trong ĐVTN Đoàn Khối. Qua đó đã biến nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày, từ đó có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của đơn vị, của tỉnh.

Có thể khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong các ĐVTN, giúp ĐVTN hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo nền tảng để tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Lê Phượng