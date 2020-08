Lan tỏa những việc làm theo Bác ở huyện Nông Cống

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Nông Cống đã đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Mô hình kinh tế của gia đình anh Trịnh Văn Toàn, thôn Thạch Lãng, xã Trường Minh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa và theo chuyên đề hằng năm; tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch hành động của cấp mình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đến nay, toàn huyện có 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa và hàng năm; cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã triển khai việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của cá nhân gắn với việc kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tập trung vào những nội dung như: Tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm, khắc phục bệnh thành tích, phát huy dân chủ; xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ, chức năng của tập thể, cá nhân; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, gắn với việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm. Đến nay, tỷ lệ người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đăng ký xây dựng kế hoạch hành động đạt trên 97%.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Nông Cống. Các cấp ủy đảng chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo nên những chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương. Ngoài ra, các xã, thị trấn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, nội dung sinh hoạt định kỳ của chi đoàn, chi hội, khu dân cư và lồng ghép vào các hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ ở cơ sở... Thực hiện Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị dựa trên cơ sở nội dung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện ban hành, xây dựng các chuẩn mực đạo đức, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, bổ sung các chuẩn mực về “đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp” phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị mình theo phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Nội dung chuẩn mực được đóng thành khung treo trong phòng làm việc, phòng họp cơ quan, nơi dễ nhìn thấy để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo. Qua triển khai thực hiện, đến nay 100% cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức.

Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập, làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nông Cống. Học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 30/31 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 25 chỉ tiêu vượt mục tiêu đại hội. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu hút đầu tư có bước đột phá, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư hoàn thiện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 14,02%, vượt mục tiêu đại hội; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/năm, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đại hội, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến hết năm 2019, toàn huyện đạt bình quân 17,9 tiêu chí/xã, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67%, trong đó xã Trường Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới đạt 70,4%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được phát huy.

Bài và ảnh: Thanh Huê