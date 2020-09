Lan tỏa hình ảnh noi gương Bác

Sau hơn 3 năm triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Công an Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy đảng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về người CBCS CAND.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa tận tình hướng dẫn người dân trong việc làm thẻ căn cước công dân.

Ngay khi Bộ Công an có kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định đây là cuộc vận động có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể CBCS về xây dựng phong cách, bản lĩnh, rèn luyện đạo đức, lối sống, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo triển khai cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Ngay sau đó, công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thực hiện cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Trong đó, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tăng cường lực lượng xuống cơ sở “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm cho dân tin” từ đó góp phần “Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, tiêu cực, lãng phí, nhũng nhiễu, bảo thủ, trì trệ...

Công an tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đồng thời ban hành chuẩn mực xây dựng người cán bộ “3 xây, 3 chống”, xây dựng bộ tiêu chí riêng cho từng lực lượng. Nhiều hình thức học tập đổi mới, sáng tạo, được triển khai như tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cuộc thi tìm hiểu với hình thức sân khấu hóa; nhiều công trình, phần việc, mô hình hiệu quả nhằm nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân đã thực sự mang lại hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thủ trưởng, lãnh đạo, chỉ huy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm CBCS sai phạm.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, việc triển khai thực hiện cuộc vận động là động lực để Công an Thanh Hóa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Trong đó công tác cải cách hành chính (CCHC) được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Những năm qua, công tác CCHC của Công an Thanh Hóa liên tục tạo được sự đột phá, chất lượng hoạt động “Bộ phận một cửa” tại Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố được nâng cao với phương châm “Chưa hết việc, chưa hết giờ”. Với sự nỗ lực của Công an tỉnh, hiện nay đã có hơn 90 lĩnh vực được rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, các chương trình “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân” được tiến hành thường xuyên, liên tục; CBCS tăng cường xuống địa bàn làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dân.

Trong những năm qua, Công an Thanh Hóa đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hàng trăm nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch lớn để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ. Đã triển khai hàng nghìn kế hoạch, phương án phối hợp các lực lượng, các ngành liên quan đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Công an Thanh Hóa đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đánh mạnh, đánh trúng vào các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm “tín dụng đen”... Lực lượng công an đã tập trung triệt phá hàng trăm đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn, nhiều vụ án hình sự và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tỉ lệ khám phá các vụ vi phạm về trật tự xã hội luôn ở mức cao, đạt tỉ lệ 80% trở lên (trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96% trở lên).

Bên cạnh đó, Công an Thanh Hóa đã quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện như: thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa tặng cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ nghèo; chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh; tổ chức lao động sản xuất giúp đỡ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, thu hoạch mùa màng. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn Công an tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, hội viên hội phụ nữ, sẵn sàng đảm nhận các khâu yếu, việc khó, xung kích, tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng thông qua các chương trình tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, chung tay làm sạch biển... Trong hơn 3 năm, đã huy động gần 6.000 lượt CBCS với khoảng 30.000 ngày công giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, bão, lụt và thu hoạch mùa màng, xây dựng nông thôn mới. Duy trì tổ chức các hoạt động tình nguyện: “Nồi cháo yêu thương”, “Tiếp sức trẻ em đến trường”, “Đông ấm cho em” tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Có thể thấy sau hơn 3 năm triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phục vụ tốt hơn các nhu cầu chính đáng của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua đó, đã có nhiều tấm gương CBCS dũng cảm, tận tâm phục vụ Nhân dân, mỗi tấm gương, mỗi chiến công là những bông hoa tươi thắm làm đẹp thêm hình ảnh người công an Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Quốc Hương