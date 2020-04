Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Bộ Quốc phòng phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Hơ Văn Trẻ hướng dẫn người dân bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi chăm sóc cây táo mèo.

Là trinh sát viên đội phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Pù Nhi, Thượng úy Hơ Văn Trẻ đã quán triệt sâu sắc nội dung ý nghĩa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Để hiện thực hóa nội dung học tập và làm theo, Hơ Văn Trẻ đã bám sát địa bàn, đến từng nhà dân để tuyên truyền pháp luật, cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó đề xuất cho đơn vị nhiều kế hoạch, việc làm có ý nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Là người thông thạo tiếng dân tộc, lại nắm rõ đời sống, sản xuất của nhân dân, Hơ Văn Trẻ tham mưu cho đơn vị chọn diện tích đất phù hợp thổ nhưỡng với cây trồng để xây dựng một số mô hình sản xuất, giúp dân phát triển kinh tế. Điển hình như mô hình trồng nghệ tại bản Cơm, với diện tích 900m2; mô hình trồng rau xanh tại bản Pù Quăn, diện tích 7.500m2. Bước đầu mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế, được chính quyền địa phương, bà con nhân dân đánh giá cao và tiếp tục nhân ra diện rộng. Cùng với đó là trồng thí điểm 7 ha cây táo Mèo ở bản Pù Ngùa; phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng trong đơn vị... góp phần nhân đàn lên được 45 con bò, 1 ao cá, 3 ha cỏ voi và các loại cây, củ, quả ngắn ngày để đơn vị cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Trong công tác nghiệp vụ, chuyên môn, Hơ Văn Trẻ luôn tích cực nghiên cứu tài liệu, học hỏi nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác phòng chống ma túy và tội phạm trong tình hình mới. Tham gia thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ công tác ma túy; tham gia bắt và khởi tố 37 vụ/53 đối tượng hình sự về ma túy; tang vật thu được 2,5 kg heroin, 9,3 kg nhựa thuốc phiện; 45 kg quả thuốc phiện và 31 xe máy; 1 ô tô; 35 điện thoại di động; 12 dao nhọn. Tham gia thực hiện kế hoạch thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do quần chúng nhân dân giao nộp...

Đồn Biên phòng Pù Nhi có nhiệm vụ quản lý trên 22 km đường biên giới, 8 mốc quốc giới thuộc địa bàn 2 xã Pù Nhi, Nhi Sơn và xã Mường Lý, trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Pù Nhi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế sát đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, không ngừng tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Mường Lát cùng chung tay, giúp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Một trong những mặt công tác nổi bật của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi trong thực hiện lời Bác Hồ dạy là luôn mưu trí, dũng cảm lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định học tập và làm theo Bác là phải từ những việc làm nhỏ nhất. Thông qua hoạt động, công tác, từng cán bộ, chiến sĩ tự soi xét bản thân, từ đó đề ra tiêu chí hành động cụ thể, đó cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Để việc thực hiện CVĐ có hiệu quả, hằng tháng, quý, năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” sát với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị; chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, bổ sung tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phấn đấu “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị với những nội dung ngắn, gọn, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ; tổ chức hướng dẫn cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký thực hiện đạt hiệu quả cao. Thông qua triển khai, tổ chức thực hiện CVĐ đã góp phần làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; nêu cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau 5 năm triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Bộ Quốc phòng phát động, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao với những việc làm cụ thể. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai nghiêm túc, đồng bộ và chuyên sâu; nhiều cách làm sáng tạo đạt được kết quả tương đối toàn diện cả về nhận thức và hành động, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực; đã xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng thường xuyên, đột xuất đạt hiệu quả; do đó, đã động viên cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị khắc phục khó khăn vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Tiêu biểu là các đơn vị: Phòng Chính trị, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hoằng Trường, Đồn Biên phòng Trung Lý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn; cá nhân: Đại úy Đào Văn Thu, Thượng úy Hơ Văn Trẻ, Trung úy Nguyễn Sỹ Tiến...

Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong giai đoạn hiện nay. Tạo thành phong trào tự giác tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên liên tục với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: Minh Hiếu