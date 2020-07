"Vua giải trẻ" Nguyễn Đình Bảo chính thức đầu quân cho Thanh Hóa

Ngay khi thị trường chuyển nhượng V.League 2020 được mở cửa trở lại, CLB Thanh Hóa đã tuyển mộ tiền đạo Nguyễn Đình Bảo từ Sài Gòn FC. Tiền đạo này có màn tái ngội với người thầy cũ - HLV Nguyễn Thành Công.

Thông tin này đã được ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa xác nhận với PV sáng nay (22-7): Nhằm tăng cường lực lượng cho những trận đấu cuối giai đoạn 1 LS V.League 2020 và chuẩn bị cho giai đoạn 2, CLB Thanh Hóa đã tìm kiếm thêm những nhân tố mới tăng cường lực lượng, cải thiện lối chơi. Việc tìm kiếm các cầu thủ ngoại hiện nay gặp nhiều khó khăn do không có nguồn cầu thủ chất lượng, vì vậy CLB đã chuyển hướng sang cầu thủ nội. Sau khi tham khảo ý kiến với HLV trưởng, chúng tôi đã quyết định chọn Nguyễn Đình Bảo từ CLB Sài Gòn.

Nguyễn Đình Bảo sinh năm 1991, gia nhập ông Lam Nghệ An từ năm 2004, khi mới 12 tuổi. Đình Bảo được biết đến là “vua giải trẻ” khi từng giành chức vô địch giải U17, U21 quốc gia cùng với Sông Lam Nghệ An. Năm 2007, Đình Bảo đã giành giải vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia. 1 năm sau, tiền đạo sinh ra ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) này tiếp tục vô địch giải U17 quốc gia cùng với U17 Sông Lam Nghệ An.

Đến năm 2011, khi cùng U21 Sông Lam Nghệ An tham dự vòng chung kết U21 Quốc gia, Đình Bảo giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Một năm sau tại Ninh Thuận, tiền đạo này đã tỏa sáng giúp U21 Sông Lam Nghệ An vô địch sau 10 năm. Đình Bảo từng được gọi vào U19, U21 Việt Nam tham dự nhiều giải đấu.

Sau những thành công ở giải trẻ, Đình Bảo từng thử sức cho các đội bóng như Hà Nội ACB, XSKT Cần Thơ trước khi quay trở lại khoác áo Sông Lam Nghệ An vào năm 2014. Sau 2 mùa chơi cho đội bóng xứ Nghệ, Đình Bảo đã chuyển tới chơi cho Hải Phòng vào năm 2016. Vào mùa giải đó, dù trong đội hình của Hải Phòng có bộ đôi “sát thủ” Fagan – Stevens nhưng Đình Bảo vẫn ghi được 10 bàn thắng sau 23 trận ra sân. Tại 3 mùa giải V-League 2016, 2017 và 2018, Đình Bảo ghi được tổng cộng 19 bàn sau 49 trận đấu cùng Hải Phòng.

Đến tháng 6-2019, Đình Bảo chấm dứt hợp đồng với CLB Hải Phòng để chuyển tới chơi cho Sài Gòn FC từ lượt về V.League 2019. Tiền đạo này đã được HLV Nguyễn Thành Công đưa về nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Sài Gòn FC. Cầu thủ này đã chơi khá tốt trong màu áo CLB Sài Gòn và có nhiều đóng góp giúp đội bóng này xếp thứ 5 ở V.League 2019. Nhiều trận đấu, Đình Bảo đã được trao băng đội trưởng của Sài Gòn FC.

Sau khi HLV Nguyễn Thành Công về dẫn dắt Thanh Hóa, nhận thấy vị trí tuyến giữa và tiền đạo của đội bóng xứ Thanh vừa thiếu lại vừa yếu, Nguyễn Đình Bảo đã được chọn và cầu thủ này được tái ngộ với người thầy cũ. Cuộc tái ngộ của thầy trò Nguyễn Thành Công – Nguyễn Đình Bảo có chung 1 nhiệm vụ đó là tiếp tục hồi sinh CLB Thanh Hóa ở mùa giải 2020 mà mục tiêu hiện tại không chỉ là trụ hạng mà còn phấn dấu nằm trong top 8 sau giai đoạn 1.

Nguyễn Đình Bảo đủ điều kiện chơi cho Thanh Hóa trong 3 vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 LS V.League 2020. Đình Bảo hoàn toàn có thể góp mặt trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu thứ 11 vào chiều mai (23-7). Ngoài vị trí tiền đạo, Đình Bảo có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Hy vọng rằng, sự bổ sung tiền đạo Đình Bảo sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho hàng công của Thanh Hóa. Cá nhân HLV Nguyễn Thành Công cũng sẽ có thêm những phương án, chiến thuật, nhân sự cho đội bóng xứ Thanh.

Mạnh Cường