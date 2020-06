Vòng loại giải vô địch U19 quốc gia 2020: U19 Thanh Hóa nhận thất bại đầu tiên

Chiều nay (3-6), trong loạt trận thứ 6 bảng B - Vòng loại giải vô địch U19 quốc gia 2020, U19 Thanh Hóa gặp đối thủ U19 SHB Đà Nẵng. Chơi đầy cố gắng song việc chơi thiếu người trong gần 2/3 thời gian trận đấu đã khiến U19 Thanh Hóa phải nhận thất bại với tỷ số 0-1.

U19 Thanh Hóa sẽ phải nỗ lực hết mình trong 2 trận còn lại ở vòng loại để phấn đấu giành vé tham dự vòng chung kết

U19 SHB Đà Nẵng chính là đối thủ khó nhất đối với U19 Thanh Hóa ở bảng B vòng loại giải vô địch U19 quốc gia 2020. Ở lượt đi, hai đội đã bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Ở trận tái đấu chiều nay (3-6) trên sân Tự Do (Huế), U19 Thanh Hóa tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước một U19 SHB Đà Nẵng chơi rất chặt chẽ, chắc chắn.

Hơn thế nữa, đội bóng trẻ sông Hàn còn cho thấy tính “kỵ dơ” của mình với đối thủ U19 Thanh Hóa. Thế trận cân bằng đã được hai đội tạo ra với các pha tranh chấp khá quyết liệt của các cầu thủ. Hàng tấn công của U19 Thanh Hóa với mũi nhọn Nguyễn Văn Tùng gặp nhiều khó khăn trước lối đá áp sát quyết liệt của đối phương.

U19 SHB Đà Nẵng bên cạnh việc tạo ra thế trận phòng thủ chặt chẽ, còn tạo ra những pha phản công sắc bén. Phút 36, sau một pha phạm lỗi thô bạo, Trình Văn Huy của U19 Thanh Hóa đã bị trọng tài rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu. Đội bóng xứ Thanh chỉ còn 10 người trên sân.

Thiếu người, U19 Thanh Hóa đã bị đối phương liên tục ép sân và đến phút 42, Phạm Văn Hữu đã mở tỷ số cho U19 SHB Đà Nẵng. 1-0 nghiêng về đội bóng sông Hàn là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, U19 Thanh Hóa đã có những sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường hàng công để tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Mai Xuân Hợp đã chơi đầy cố gắng, dồn toàn lực lên tấn công nhưng cũng vấp phải sự đáp trả quyết liệt từ U19 SHB Đà Nẵng.

U19 Thanh Hóa cũng tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng đều không thành công. U19 SHB Đà Nẵng chơi bình tĩnh, triển khai phòng thủ chặt chẽ nên gần như đã hóa giải các pha tấn công của U19 Thanh Hóa. Đội bóng sông Hàn cũng có cơ hội nâng tỷ số nhưng không tận dụng được.

1-0 nghiêng về U19 SHB Đà Nẵng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, U19 Thanh Hóa đã phải đón nhận thất bại đầu tiên ở vòng loại giải U19 quốc gia 2020. Dù vậy, U19 Thanh Hóa vẫn tạm dẫn đầu bảng B với 13 điểm sau 6 trận. Cũng trong khuôn khổ loạt trận thứ 6 bảng B chiều nay (3-6), chủ nhà U19 Thừa Thiên Huế đã thất bại 0-2 trước U19 Quảng Nam.

Ở loạt trận thứ 6 này, U19 Sông Lam Nghệ An nghỉ thi đấu. Đội bóng xứ Nghệ hiện vẫn đang xếp thứ nhì tại bảng B với 10 điểm sau 5 trận đấu. U19 Thanh Hóa tạm xếp nhất bảng B, hơn U19 Sông Lam Nghệ An 3 điểm nhưng đá hơn 1 trận. Ở lượt trận thứ 7 vào chiều ngày 5-6 tới, U19 Thanh Hóa sẽ gặp U19 Sông Lam Nghệ An. Đây sẽ là trận đấu có tính chất quyết định đối với cả hai đội trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng B vòng loại giải U19 quốc gia.

Theo điều lệ, 5 đội xếp nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của 5 bảng đấu vòng loại sẽ giành vé vào vòng chung kết (VCK), cùng đội đăng cai VCK. Trường hợp đội bóng đăng cai vòng chung kết nằm trong top 7 đội này thì đội thứ nhì có thành tích tốt tiếp theo trong 5 bảng sẽ được chọn (sau 2 đội nhì bảng đã xác định) sẽ giành suất dự VCK.

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG B SAU LOẠT TRẬN CHIỀU 3-6

XH CÂU LẠC BỘ SỐ TRẬN THẮNG THUA HÒA HS ĐIỂM 1 THANH HÓA 6 4 1 1 9-3 13 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 5 3 1 1 9-2 10 3 SHB ĐÀ NẴNG 5 2 3 0 5-1 9 4 QUẢNG NAM 6 1 2 3 4-6 5 5 THỪA THIÊN HUẾ 6 0 1 5 2-17 1

Lịch thi đấu bảng B:

Ngày 5-6:

U19 Thanh Hóa - U19 Sông Lam Nghệ An

U19 SHB Đà Nẵng - U19 Quảng Nam

Ngày 8-6:

U19 Thừa Thiên Huế - U19 SHB Đà Nẵng

U19 Quảng Nam - U19 Sông Lam Nghệ An

Ngày 11-6:

U19 Thanh Hóa - U19 Thừa Thiên Huế

U19 SHB Đà Nẵng - U19 Sông Lam Nghệ An

Mạnh Cường