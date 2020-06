Vòng loại giải U19 quốc gia: Khe cửa khá hẹp vào vòng chung kết cho U19 Thanh Hóa

Chiều nay (8-6), đã diễn ra loạt trận tiếp theo của bảng B, vòng loại giải vô địch bóng đá U19 quốc gia 2020. Cả U19 Sông Lam Nghệ An và U19 SHB Đà Nẵng đều có chiến thắng đậm, qua đó chiếm giữ 2 vị trí nhất, nhì của bảng B, đẩy U19 Thanh Hóa xuống thứ 3.

Cơ hội giành vé dự vòng chung kết của U19 Thanh Hóa là khá mong manh

Ở loạt trận này, U19 Thanh Hóa nghỉ thi đấu. Hai cặp đấu diễn ra trên sân Tự Do (TP Huế) chiều nay là U19 Thừa Thiên Huế - U19 Đà Nẵng và U19 Quảng Nam – U19 Sông Lam Nghệ An. Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội được đánh giá cao hơn đều có chiến thắng dễ dàng. U19 Sông Lam Nghệ An đã thắng đậm U19 Quảng Nam với tỷ số 4-0, trong khi đó U19 SHB Đà Nẵng đè bẹp đội chủ nhà U19 Thừa Thiên Huế 5-1.

Kết quả nói trên đã giúp U19 Sông Lam Nghệ An có 16 điểm sau 7 trận, tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng B. U19 SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 2 với 15 điểm sau 7 trận. U19 Thanh Hóa đã bị rơi xuống vị trí thứ 3 với 13 điểm sau 7 trận. Đội bóng xứ Thanh đã mất quyền tự quyết và khó có cơ hội giành vị trí nhất bảng.

Ở loạt trận cuối cùng, U19 Thanh Hóa sẽ gặp U19 Thừa Thiên Huế và 3 điểm là điều mà đội bóng xứ Thanh không quá khó để giành được. Trong khi đó, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán U19 SHB Đà Nẵng trong trận đấu được xem là chung kết của bảng B.

Vị trí nhất, nhì, ba của bảng đấu này sẽ được quyết định vào chiều ngày 11-6 tới. U19 Sông Lam Nghệ An là đội có lợi thế lớn nhất để giành vị trí đầu bảng kèm tấm vé chính thức dự vòng chung kết nếu họ không thua trước U19 SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, đội bóng sông Hàn sẽ giành vị trí nhất bảng nếu họ đánh bại U19 Sông Lam Nghệ An.

U19 Thanh Hóa chỉ còn hy vọng giành vị trí thứ nhì bảng B, đồng thời chờ kết quả từ 4 bảng đấu còn lại của vòng loại để xác định có nằm trong 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hay không. Đội bóng trẻ xứ Thanh cũng vừa có thay đổi nhân sự ban huấn luyện khi HLV Mai Xuân Hợp phải trở về CLB để làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở đội 1. Người dẫn dắt U19 Thanh Hoa ở trận đấu cuối cùng vòng loại gặp U19 Thừa Thiên Huế là HLV Nguyễn Văn Tiến.

Theo điều lệ, 5 đội dẫn đầu và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong số 5 bảng đấu của vòng loại sẽ giành vé dự vòng chung kết U19 quốc gia 2020.

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG B SAU LOẠT TRẬN CHIỀU 8-6

XH CÂU LẠC BỘ SỐ TRẬN THẮNG THUA HÒA HS ĐIỂM 1 SÔNG LAM NGHỆ AN 7 5 1 1 14-2 16 2 SHB ĐÀ NẴNG 7 3 3 1 13-3 15 3 THANH HÓA 7 4 2 1 9-4 13 4 QUẢNG NAM 8 1 2 3 5-14 5 5 THỪA THIÊN HUẾ 7 0 1 5 3-22 1

Mạnh Cường