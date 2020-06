Vòng 7 LS V.League 2020: CLB Thanh Hóa sẽ tiếp tục thăng hoa?

Sau chiến thắng ấn tượng trước Viettel ở vòng đấu trước, CLB Thanh Hóa sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đối thủ Than Quảng Ninh trên sân ở vòng 7 (17h00 ngày 30-6) với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công được kỳ vọng sẽ tiếp đà hồi sinh và thăng hoa mạnh mẽ.

Thanh Hóa sẽ có sự trở lại của tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Hùng (áo vàng) ở trận gặp Than Quảng Ninh (áo xanh)

Dấu ấn mà HLV Nguyễn Thành Công để lại với CLB Thanh Hóa kể từ lúc lên cầm quân là rất ấn tượng. Điều này đã được khẳng định bằng thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa, từ vị trí “đội sổ” đã vươn lên thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội dẫn đầu 6 điểm. Thành tích mà khó có CĐV xứ Thanh nào có thể tin được sau chuỗi trận bết bát dưới thời HLV Fabio Lopez.

HLV Nguyễn Thành Công đã bước đầu đem đến thành công cho Thanh Hóa.

Dấu ấn chuyên môn đã được HLV Nguyễn Thành Công và các học trò thể hiện trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Viettel. Lối chơi hợp lý, biết mình, biết người, phòng thủ chặt chẽ, phản công sắc bén chính là chìa khóa giúp Thanh Hóa đánh bại Viettel 2-1 đầy ấn tượng, đồng thời giúp đội bóng xứ Thanh xóa “dớp” không thắng tại sân Hàng Đẫy suốt 11 năm qua. Lần gần nhất Thanh Hóa giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy là vào ngày 25-7-2009, trong khuôn khổ V.League 2009. Ở thời điểm đó, Thanh Hóa đã thắng Thể Công (tiền thân của CLB Viettel sau này) với tỷ số 4-2, Đình Tùng đã cú hattrick ở trận này.

Cặp đôi Văn Thắng - Đình Tùng đang cho thấy kinh nghiệm, đẳng cấp của mình trong màu áo Thanh Hóa mùa này.

Gặp Than Quảng Ninh là cơ hội để Thanh Hóa tiếp tục hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở mùa này. Đây cũng là dịp để đội bóng xứ Thanh đòi lại món nợ toàn thua trước Than Quảng Ninh ở mùa giải 2019. Trong 2 lần gặp đội bóng đất Mỏ, Thanh Hóa thua 0-3 ở lượt đi và 1-3 trên sân nhà ở lượt về. Than Quảng Ninh mùa này vẫn cho thấy phong độ, sự ổn định của mình trong tốp đầu V.League và cũng có sự đầu tư mạnh về nhân sự với bộ đôi tiền đạo Diego Fagan - Jermie Lynch từ Hải Phòng. Vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 6 vòng đấu là minh chứng cho điều đó. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn là đối thủ đáng gờm cho dù họ mới mất đi sự phục vụ của tiền đạo Hải Huy. Chân sút này gặp chấn thương rất nặng và phải nghỉ thi đấu thời gian dài. Đây là tổn thất lớn trên hàng công của đội bóng đất Cảng. Dù vậy, HLV vẫn có trong tay những quân bài quan trọng khác như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú. Hai cầu thủ này lại có dịp đối đầu với Thanh Hóa, đội bóng mà họ từng khoác áo những năm trước kia.

Thanh Hóa đang có sự thăng hoa nhất định và quyết tâm giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh.

Hàng thủ của Thanh Hóa chắc chắn sẽ đón nhận không ít thử thách với hàng công rất mạnh của Than Quảng Ninh. Trong khi đó, các mũi nhọn trên hàng công như Hoàng Vũ Samson, Gassissou, Văn Thắng, Đình Tùng vẫn sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn cho Thanh Hóa. Đội phó Lê Văn Thắng trong 2 trận đấu gần đây đều ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng cho đội bóng xứ Thanh. Sự hồi sinh của CLB Thanh Hóa luôn có “dấu giầy” của tiền vệ dày dạn kinh nghiệm này. Hoàng Vũ Samson cũng đã “nổ súng” và có nhiều đóng góp về lối chơi cho đội nhà.

Than Quảng Ninh vẫn là đội bóng đáng gờm ở mùa giải V.League năm nay.

Cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Than Quảng Ninh sẽ là trận cầu hấp dẫn, sôi động nhất của vòng đấu thứ 7 này. CĐV của cả hai độ cũng sẽ đua tài trên các khán đài sân Thanh Hóa. Cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng, bởi vậy đây còn là cuộc so tài hấp dẫn giữa HLV trẻ Nguyễn Thành Công và nhà cầm quân “già dơ” Phan Thanh Hùng.

Mạnh Cường