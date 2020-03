U19 Thanh Hóa dẫn đầu bảng B – lượt đi vòng loại giải U19 quốc gia 2020

Giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số đậm 3-0 trước đội chủ nhà U19 Thừa Thiên Huế trong loạt trận cuối cùng lượt đi bảng B – vòng loại giải vô địch bóng đá U19 quốc năm 2020, U19 Thanh Hóa đã độc chiếm vị trí dẫn đầu.

U19 Thanh Hóa đã xuất sắc dẫn đầu bảng B sau lượt đi

Ở loạt trận thứ 4, bảng B – vòng loại giải vô địch U19 quốc gia năm 2020 diễn ra chiều nay (12-3) trên sân vận động Tự Do, U19 Thanh Hóa gặp đội chủ nhà Thừa Thiên Huế. Với thành tích giành 7 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên khá ấn tượng, dĩ nhiên U19 Thanh Hóa là đội được đánh giá cao hơn so với đội chủ sân Tự Do.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, U19 Thanh Hóa nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lượt hơn hẳn. Với những cầu thủ xuất sắc đã từng vô địch giải U17 quốc gia năm 2019 và những gương mặt bổ sung đầy kinh nghiệm, đội bóng trẻ xứ Thanh sớm có được những pha tấn công nguy hiểm kèm những cơ hội dứt điểm về phía khung thành của U19 Thừa Thiên Huế.

Đội chủ nhà cũng chơi đầy cố gắng để chống đỡ các pha tấn công của đối phương nhưng họ cũng chỉ giữ sạch lưới đến phút 30 sau khi Ngọc Trọng ghi bàn thắng mở tỷ số cho U19 Thanh Hóa. Thế bế tắc được khai thông, các học trò của HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục thi đấu thăng hoa và đúng 7 phút sau, lại là Ngọc Trọng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Cầu thủ này cũng đã hoàn tất cú đúp cho U19 Thanh Hóa ở trận này.

Lợi thế dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên giúp U19 Thanh Hóa có thế trận dễ dàng hơn ở hiệp 2. Chơi bình tĩnh nhưng đội khách luôn khiến hàng thủ của U19 Thừa Thiên Huế phải làm việc vất vả. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Quốc Đạt đã nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Thanh Hóa. Những bàn thắng ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 là hệ quả tất yếu cho những nỗ lực và lối chơi sắc bén trong tấn công của các cầu thủ U19 Thanh Hóa.

U19 Thanh Hóa của HLV Mai Xuân Hợp bất bại sau lượt đi

Những phút còn lại, HLV Mai Xuân Hợp chỉ đạo các học trò chơi chậm lại, chắc chắn hơn trong khâu phòng thủ để tổ chức phản công. Sự cố gắng của đội chủ nhà U19 Thừa Thiên Huế trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 2 là đáng ghi nhận, tuy nhiên chưa đủ để họ có thể vượt qua hàng thủ chắc chắn của U19 Thanh Hóa. Đội khách còn tạo thêm được một số pha dứt điểm nhưng đều không thành công. Tỷ số 3-0 được giữ đến hết trận đấu.

Chiến thắng đậm 3-0 đã giúp U19 Thanh Hóa độc chiếm ngôi đầu bảng B sau khi kết thúc lượt đi với thành tích 3 trận thắng, 1 trận hòa, được 10 điểm. Xếp thứ 2 tại bảng B là U19 Sông Lam Nghệ An với 7 điểm, xếp thứ 3 là U19 SHB Đà Nẵng (6 điểm).

Các trận đầu lượt về bảng B – vòng loại giải U19 quốc gia 2020 sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 16-3 tới. U19 Thanh Hóa sẽ gặp lại U19 Quảng Nam. Ở lượt đi, U19 Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0.

Kết quả lượt đi bảng B – vòng loại giải U19 quốc gia 2020 của U19 Thanh Hóa:

U19 Thanh Hóa – U19 Quảng Nam 1-0

U19 Thanh Hóa – U19 SHB Đà Nẵng 1-1

U19 Thanh Hóa– U19 Sông Lam Nghệ An 1-0

U19 Thanh Hóa – U19 Thừa Thiên Huế 3-0

Mạnh Cường